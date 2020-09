“Queremos un cambio en la sociedad: ser más solidarios y respetar el planeta”

La voluntad solidaria de Judith Lucachesky le llevó, una vez llegó a Galicia desde Buenos Aires, a trabajar como voluntaria en Manos Unidas. Ese firme compromiso de devolver a la sociedad todo lo que esta le da, lo lleva a cabo ahora desde la presidencia de la delegación de Santiago, coordinando y dirigiendo todas las campañas de la organización.

¿Cómo llegó a Manos Unidas?

Al llegar de Buenos Aires me instalé en Noia durante ocho años y allí echaba de menos asociaciones de ayuda como había en la ciudad de dónde venía. Gracias a una amiga, conocí Manos Unidas y me gustó mucho la forma de trabajar y la labor que realizan, empezando desde ahí a colaborar con ellos. Posteriormente me mudé a cerca de Santiago y ahí ya entré a trabajar en la delegación.

¿Cuál es su misión?

Manos unidas lucha por recuperar o ayudar a recuperar la dignidad de los más desfavorecidos, así como el reconocimiento de sus derechos. Por ello, es fundamental que nos preocupemos de aquellos que sufren y que no encuentran una salida, no sólo de los que están más cerca, sino de todo el mundo. Debemos prestar nuestro apoyo a aquellos que están sumidos en un círculo de dramas y que no tienen otros recursos, ya sea por sus gobiernos o por las consecuencias del cambio climático. Debemos arrimar el hombro para que todos en el planeta puedan salir adelante.

¿Qué es lo que más valora de todo lo que realizan?

Valoro de nuestra organización que no sólo es acercar recursos, sino también conseguir un cambio en nuestra sociedad, lograr la misión de ser más solidarios y de respetar el planeta, porque un cambio de hábitos repercutirá positivamente en los demás.

¿Considera que ese mensaje cala en la sociedad?

Sí, creo que el mensaje cala en la gente. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un proyecto en centros de toda Galicia, con huertos escolares, y consideramos que fue una gran iniciativa, porque tenemos que cambiar nosotros para que el efecto se produzca. Además, estamos convencidos de nuestro trabajo, como queda patente en los 60 años de historia de Manos Unidas.

¿Qué acciones realizan en la ciudad y en su área de influencia?

Hacemos mucho hincapié en la sensibilización con charlas o conferencias para todas las edades. Asimismo, trabajamos mucho con centros educativos, por ejemplo, con material centrado en valores; realizamos un curso de verano en la Universidad de Santiago; y un campamento para jóvenes en A Raíña, este último con el objetivo de formar a nuevos voluntarios. Además, con las comarcales, participamos en los mercadillos en Noia, Bertamiráns y Ribeira.

¿Cuán importante es la formación de los voluntarios para lograr los objetivos?

Hacemos mucha incidencia en la formación del voluntariado. Tenemos que conocer muy bien los problemas que existen en otras sociedades y estar preparados para argumentar que el cambio es posible. Tenemos que identificar las causas y tener la claro que es posible la transformación, ya sea en España, Europa o en los llamados países en vías de desarrollo.

Para ello, tenemos talleres específicos para nuestros voluntarios, en los que se especializan en la forma de trabajar de Manos Unidas, los cuales son impartidos por gente con mucha experiencia en la delegación y en la organización. A mayores, también hay talleres específicos para cada campaña anual, en los que viene una formadora de Madrid.

¿Existe alguna condición para entrar a trabajar con ustedes?

La única condición es querer aportar al mundo. No miramos ni la edad, ni la región, ni el sexo, tan sólo buscamos la buena voluntad de querer hacer algo y de intentar mejorar el mundo. A partir de ahí, cada uno valora el tiempo que pueda dedicarle a esta misión.

De este modo, tenemos tanto trabajadores como jubilados, pero sí que notamos una necesidad de gente joven y con conocimientos en nuevas tecnologías, porque necesitamos reforzar el trabajo online y conseguir una mayor difusión a través de las redes sociales.

¿Y cómo puede hacer la gente para aportar su ayuda a esta causa?

Pueden hacerlo en nuestra oficina (de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas), en la parroquia de San Fernando (Rúa San Pedro de Mezonzo, 26bis 1ºB); llamando al 981584966; o enviando un correo electrónico a santiago@manosunidas.org. Hay muchas opciones de colaboración y entre ellas está la de hacerse voluntario.

En esa colaboración, ¿también se pueden sumar empresas?

Así es. En esta causa tenemos que sumarnos todos y la aportación de las empresas son muy importantes. Nuestros proyectos son de salud, medio ambiente, promoción social, agua, educación... por lo que las empresas pueden sumarse financiando algún proyecto específico, que le puede atraer tanto a la propia compañía como a su personal. Por ello, desde aquí, animamos a todas las empresas a que se sumen a nuestra causa.

¿Dónde destinan las ayudas?

Manos Unidas tiene proyectos en sesenta países de Asia, África, América Central y Suramérica. En total, se financian más de 600 proyectos en todo el mundo. Con todo, la crisis sanitaria actual ha provocado un aumento de la pobreza y de las enfermedades, por lo que estamos tratando de que con ellos se ayude a paliar los efectos de la pandemia en los más desfavorecidos, destinando fondos para estos proyectos urgentes.