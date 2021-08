Raphael naufraga en el diluvio compostelano y suspende su concierto

El eco del impresionante fin de fiesta todavía resonaba ayer en las calles compostelanas. Y es que a la hora del tradicional tapeo no se hablaba de otra cosa: de la espectacularidad de los fuegos que pusieron el broche de oro al Apóstol. También las redes sociales se llenaron de críticas positivas a este espectáculo que por primera vez lanzó sus efectos pirotécnicos desde la Cidade da Cultura de Galicia, con el objetivo de que los pudiese disfrutar el mayor número posible de gente, pero sin aglomeraciones.

Así, la fórmula que combinó los fuegos en altura con elementos de diseño pirotécnico, que consistieron principalmente en destellos y figuras en tres dimensiones con efecto de giro, conquistaron al público santiagués.

Ricardo Caballer, responsable de la empresa que realizó el espectáculo, destacó en declaraciones a EL CORREO GALLEGO la importancia de hacer este montaje en las fiestas del Apóstol. “Siempre ha sido importante para nosotros venir aquí. Este año se ha cambiado el concepto de espectáculo, sobre todo el día 31, también el día 24, pero ahora lo fundamental es dar alegría a la gente en estos momento”, señaló.

“ Es bueno que nosotros podamos hacer este tipo de espectáculos otra vez y que la gente vea que se pueden hacer cosas y no pasa absolutamente nada, sino que es un espectáculo que es seguro”, añadió. Para Caballer fue clave en este montaje “estar a la altura de un Xacobeo 2021 atípico”, indicó.

Aún con la resaca de los fuegos, las calles del casco viejo gozaron ayer de un gran ambiente con numerosos turistas y peregrinos que quisieron visitar la ciudad. Así, en la Catedral, tanto en la entrada de Platerías como en la Puerta Santa, se registraron largas colas para cumplir con los diferentes rituales y ganar el jubileo. Además, 1.066 personas recogieron ayer, solo por la mañana, su Compostela en la Oficina Internacional de Acogida al Peregrino de Carretas.

MONTE DO GOZO. El lado negativo de este domingo compostelano llegó con la suspensión del esperado concierto de Raphael en el Monte do Gozo. El mal tiempo y la persistente lluvia obligaron a la cancelación del espectáculo. Aunque la organización trató hasta el último momento de que se celebrase, al final resultó imposible ya que el escenario no se encontraba en condiciones. La suspensión se comunicó más de una hora después de la hora programada para el inicio, cuando ya pasaban unos minutos de las once de la noche, y tras las sonadas protestas del público que aguantó en el recinto esperando ver a su ídolo. No hubo concierto, pero sí cabreo general.