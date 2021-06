Raphael, Xoel López o Rozalén, en la edición alternativa del Son do Camiño

“Agora si que comeza o Xacobeo”. Con esta frase resumía ayer el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, el espíritu que lleva consigo la edición alternativa de O Son do Camiño, bautizada con el nombre de Perseidas. En una presentación oficial realizada en el auditorio del Monte do Gozo, Rueda, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; y representantes de Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, organizadores del festival, presentaron el cartel oficial. O Son do Camiño-Perseidas se celebrará entre el 14 de julio y el 8 de agosto, en un formato de ciclo de conciertos que coincidirá en el tiempo con las fiestas del Apóstol. En un cartel formado por casi una veintena de artistas, destaca Raphael, que vuelve a Compostela tras su concierto de 2017 en el Palacio de Congresos, ahora en el marco de su gira de 60 aniversario sobre el escenario. Otro de los rostros más conocidos lo pone el cantante gallego Xoel López, una de las voces oficiales de este Xacobeo y una cita recurrente cada verano en la capital gallega. Rozalén, y su música adaptada a las personas con discapacidad auditiva, es otra de las cabezas de cartel y la encargada de dar comienzo al evento el próximo 14 de julio.

El ciclo de conciertos nace como el primer gran acto de un Xacobeo especial, que deja su mejor versión para el próximo 2022, año de la prórroga santa. “Xa hai peregrinos na cidade, vimos de moitos meses onde a penas viña ninguén, e sabemos que a partir de agora todo irá medrando. Os peregrinos son unha parte fundamental do Xacobeo, como tamén o é o ambiente que o rodea. E en cuestión de ambiente o que a todos nos vén á cabeza son os grandes eventos e os grandes concertos”, expresó ayer Rueda, quien consideraba fundamental recuperar los grandes actos ahora que la pandemia avanza de forma satisfactoria con una incidencia a la baja que no se veía desde finales del pasado agosto. El vicepresidente recordó que los conciertos son la esencia de la celebración de cada Año Santo, por lo que este evento será importante para recuperar la confianza del público en asistir a los espectáculos públicos con todas las garantías. Así, destacó que el Xacobeo sirve como elemento transversal para impulsar el crecimiento de las industrias culturales y musicales y posicionar a Galicia como sinónimo de calidad.

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, puso el foco en la repercusión económica y promoción turística “de altísima potencia” que supone para nuestra comunidad un evento del que resaltó su marca de prestigio en la industria musical. Recordó el éxito alcanzado en las pasadas ediciones, que supusieron un bum de visitantes tanto nacionales como internacionales. “Había que sacar partido ao primeiro ano do Xacobeo coa existencia da forza de O Son do Camiño”, afirmó Rodríguez, quien agradeció el compromiso de las empresas patrocinadoras, como Estrella Galicia. “É unha moi nova que poidamos estar hoxe aquí, hai un ano era imposible. E tamén o é desde o punto de vista de que é unha potente antesala dun 2022 que agardamos poder potenciar. Xa comezamos a ver a luz ao final do túnel aínda que non chegamos aínda ao remate. Se facemos as cousas ben, teremos a maior facilidade para chegar a unha situación normal o antes posible”, indicó al hilo de la situación sanitaria que atraviesa la comunidad gallega, una de las mejores situadas en la lucha contra la pandemia y en el avance de la vacunación.

Rodríguez aseguró que O Son do Camiño-Perseidas representa “un puntal da recuperación do sector cultural a nivel nacional”, al tiempo que sitúa Galicia “como exemplo de xestión, de administración e de apoio á industria”; y destacó “a variedade e a excelencia da escena galega” representada en un cartel que exhibe el músculo musical y la promoción de los artistas autóctonos. A diferencia de las ediciones oficiales del festival, en el programa, que se puede consultar al completo en la siguiente página, predominan los artistas nacionales y una amplia representación gallega, que no solo da hueco a artistas con una larga trayectoria en nuestra comunidad sino a bandas emergentes que hacen gala del talento joven.

MONTE DO GOZO, A PRUEBA. El lugar elegido para la presentación realizada ayer no es baladí, ya que será el escenario que pondrá a prueba la capacidad de la Xunta para organizar grandes eventos en medio de la pandemia. Los representantes autonómicos indicaron que era necesario recuperar esta ubicación y utilizarla como campo de pruebas para demostrar que todavía se puede ir a más. En este sentido, el conselleiro de Cultura fue el que puso cifra al aforo, cinco mil personas, que habrá en cada concierto, en consonancia a la prueba piloto de la verbena gallega que se realizará el 19 de junio.

Durante las obras realizadas en este lugar, se duplicó la antigua capacidad del auditorio del Monte do Gozo, que ahora podría acoger a casi cinco mil personas, en condiciones sanitarias normales. También cuenta con un nuevo espacio de restauración, un rural lunch que abrió sus puertas el pasado mes de mayo y que durante las fiestas de la Ascensión se estrenó como pulpería. El espacio vivió en general un lavado de cara necesario dado el estado de abandono que presentaba la mayor parte del complejo.