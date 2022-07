Raxoi afirma que el ‘tijeretazo’ a los pisos turísticos es justo para equilibrar el sector

Tras la protesta de los propietarios de viviendas de uso turístico que se han visto afectados por una sentencia que da pie al Concello a prohibir la actividad a aquellos pisos que carezcan de licencia municipal, el gobierno respondió ayer al colectivo. En este sentido, la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, señaló en declaraciones a EL CORREO que “entendemos que temos que ordenar unha actividade económica que ten que estar regularizada, como o resto das actividades do sector do turismo; que ten que cumprir una normativa autonómica do xeito que o alto tribunal de Galicia determina en recentes sentenzas”.

Con esto, añadió que “o Concello de Santiago nin pecha nin quere prohibir as vivendas de uso turístico, quere que esta actividade económica, que queren establecer os seus propietarios, se desenvolva con todas as garantías e en igualdade de condicións que o resto do sector hoteleiro”. Dicho esto, añadió, “é da nosa preocupación a concentración deste tipo de establecementos en determinadas zonas do Concello; concentración que ten uns efectos determinados no hábitat dos nosos barrios, e que a corporación local quere corrixir”, unas declaraciones en relación a la despoblación que sufren algunas zonas de Santiago, como el casco histórico, donde en los últimos años han proliferado notablemente las viviendas de uso turístico. “Ante isto, o goberno local esta traballando con propietarios, veciñanza e o propio sector, para acadar un equilibrio que propicie a convivencia entre os mesmos”, asegura la edil de Urbanismo.

Quiere recordar Mercedes Rosón que “gobernar é actuar, é acadar o interese xeral da cidade. Non apoiar os obxectivos duns contra os de outros. Por iso emprazo a administración competente nesta materia, a Xunta de Galicia, a que non bote balóns fóra, e como actor relevante nesta problemática, busque solucións axeitadas para todos os implicados”, concluyó.

Por su parte, como se informó en la edición de ayer este periódico, los afectados por la sentencia que ha prohibido la actividad de estos pisos se han organizado para protestar contra esta medida que ya ha obligado a cancelar cientos de reservas en la capital gallega, algunas cerradas desde hace meses, dejando a los huéspedes sin alojamiento.

La “persecución” que, según consideran, están sufriendo los propietarios de viviendas de uso turístico con licencia de la Xunta de Galicia por parte del Ayuntamiento de Santiago les has puesto en pie de guerra con el único objetivo de defender su “derecho a desarrollar este tipo de alquiler”, por el que ingresan a la Agencia Tributaria “una media del 37 % de los beneficios”.

Sostienen que “el Concello de Santiago, con la inestimable ayuda de las inmobiliarias, de las cadenas hoteleras y de la prensa, está creando un estado de opinión en la ciudadanía que nos desacredita”. A la vez, aseguran que “los propietarios fueron además sancionados en algunos casos con 10.000 euros de multa y en otros con 15.000 euros”.