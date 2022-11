Raxoi alquilará con ‘leasing’ once buses nuevos para paliar las bajas

Once autobuses, la mayoría nuevos, y alquilados a través de leasing, servirán como solución provisional para mejorar el servicio de transporte urbano a la espera de que salga el nuevo contrato. Una solución que se canalizará a través del actual operador, y con la que empezarían a circular en menos de dos meses en relevo de los vehículos más antiguos. El concejal de Mobilidade, Gonzalo Muíños, explicó la solución en la que se está trabajando después de muchas reuniones “que se intensificaron, más aún, en el último año”, y de un Consejo de Administración de Tussa en el que se dio cuenta de la situación actual de la flota urbana. Una flota que, “aún envejecida, no dista de la media estatal”. Muíños explica que “mientras la flota de Santiago ronda los doce años y medio, la media estatal se sitúa en los once”, pero insiste en que “lo importante es ofrecer, en el menor plazo posible, una solución para que el vecindario cuente con un servicio de transporte acorde sus necesidades”.

El leasing es la fórmula escogida, con 11 vehículos que darán el relevo a aquellos que presenten mayores problemas, aunque actualmente “todos cuentan con su ITV y son revisados al final de cada jornada”, por lo que “todos los que están circulando están en condiciones de prestar el servicio de transporte público”, recalca el concejal.

Será en un plazo de un mes o mes y medio cuando comenzarán a circular los autobuses alquilados, la mayor parte de ellos “completamente nuevos”. Una solución provisional que busca mejorar el servicio en lo inmediato, mientras se espera la salida de la nueva licitación que está “en su último escalón en Madrid” para poder salir el concurso.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN. Tras la comunicación de esta decisión para paliar el problema de manera provisional, el viceportavoz municipal del PP, Ramón Quiroga, denunció en el pleno extraordinario el “desbarajuste y descontrol” en el gobierno de Sánchez Bugallo, quien “sigue sin pagar las facturas a tiempo y se olvida de incluir otras partidas”.

Concretamente, Quiroga Limia incidió en que el servicio de transporte, además de estar en un estado “deplorable y vergonzoso”, sufre la falta de una partida de 830.000 euros, puesto que el Ejecutivo “no incluyó en los presupuestos para este año las cantidades necesarias para la línea 6”. Estas facturas que “están sin pagar” afectan a un servicio “básico y esencial”, “condenado a continuas averías, en las que se incluyen incendios de los vehículos”.

Para el popular, “tiempo hubo para haber solucionado este servicio”, puesto que “ya estaba sin contrato en el año 2017, por lo que bien se pudo cambiar la flota de autobuses, que lleva años arrastrándose por Santiago adelante sin que se vea una solución”.

El BNG, junto con el PP y con CA, solicitaron una convocatoria extraordinaria del consejo de administración de Tussa para demandar la urgente revisión de los autobuses urbanos después de los continuos siniestros producidos en los últimos meses y la preocupación del vecindario.

El BNG considera que se ha llegado a una situación de deterioro de la flota de autobuses muy importante, como indican los informes presentados por el gerente de Tussa, por no tener a su debido tiempo el contrato de la renovación de autobuses, algo que ya debió quedar hecho del Gobierno anterior y que el actual no fue capaz de licitar en tres años y medio de este mandato, explicó Goretti Sanmartín. “De ahí deriva, xustamente, que o contrato está en precario e con moitos problemas para ofrecer un servizo en garantías e coa calidade precisa”, añadió.

“Por outro lado, temos unha falta de actuación deste Goberno, porque sabía que non ía ser capaz de licitar este servizo e tiña que ter actuado con moita anticipación para poder negociar mellor”, advirtió. “O que temos enriba da mesa, como anunciou o propio concelleiro de Tráfico, é unha proposta para proceder a unha renovación de 11 autobuses que significaría unha cantidade de arredor de 56.000 euros que tería que aboar o Concello e, por tanto, o conxunto da poboación de Santiago de Compostela”, explicó después de la reunión.

De este modo, el BNG pide que se busquen otras alternativas, “porque chegaron a esta situación por un problema de mala xestión e por unha política de propaganda e publicidade para anunciar plans de contratación en 2020 e no 2022, mais non será até 2024 se todo vai ben, cando se proceda á renovación deste contrato de autobuses que era absolutamente imprescindíbel e prioritario para ter un transporte colectivo digno”.

Así, Goretti Sanmartín anunció que “o BNG esixe a comparecencia extraordinaria do responsábel desta área para que dea conta no Pleno de cales van ser as actuacións que van facer e intentar poñerlle unha solución a medio prazo e non un parche de apenas unhas semanas”.