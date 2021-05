Raxoi arregla la chapuza que CA hizo en la avenida de Vilagarcía

Si funciona el plan piloto, los vecinos de la avenida de Vilagarcía podrán sentirse aliviados, porque sus aceras dejarán de tener el aspecto de a medio hacer que tiene desde el día que se inauguró durante el pasado mandato de Compostela Aberta, con Martiño Noriega a la cabeza.

Con el paso del tiempo las cosas no fueron a mejor, sino que el deterioro continuó avanzando, y llegó un momento en el que fue necesario plantearse un arreglo a fondo y duradero. Tal y como había anunciado este periódico, el Ayuntamiento decidió buscar una solución para que una calle recién reurbanizada no tuviera el aspecto llevar muchos años de abandono. Así, ayer se iniciaron las pruebas con un nuevo producto, como se aprecia en la fotografía, con el que se pretende garantizar la consistencia y mejorar un poco la imagen de una calle que necesitaba una renovación, pero tal y como denunciaron los vecinos, no es la que se llevó a cabo, porque la mejora, aparte de la ampliación del espacio peatonal, mucho no aportó. El diseño elegido, tanto de materiales como de mobiliario urbano, no fue muy acertado, por decirlo suavemente, a pesar de tener más espacio peatonal a costa de las zonas de estacionamiento que existían.

De hecho, ya en su momento fue necesario retrasar la recepción de las obras debido a que el pavimento, una especie de arenisca, se disgregaba y era necesario darle más consistencia. Además, también fue necesario en algún punto proceder a levantar las aceras para realizar reparaciones que afectaban al firme.

Ahora, los nuevos trabajos requerirán también una nueva inversión, porque los arreglos no se refieren a elementos en mal estado o a trabajos mal ejecutados, sino a que el diseño que se había escogido, tanto en lo que se refiere a los materiales como a los elementos ornamentales y recreativos, no era el apropiado. De hecho, una vez que las obras estaban en marcha en 2018 fue necesario pararlas dos veces a instancias de Patrimonio y también de la Diputación provincial, que cofinanciaba los trabajos.

Según explicaba ayer el concejal de Obras, Javier Fernández, las labores las está llevando a cabo la misma empresa que está trabajando en la avenida de Lugo, y se trata de una prueba. En el caso de que el resultado resulte satisfactorio, señaló, se procederá a solicitar la autorización de la Comisión de Patrimonio, ya que el recorrido de la calle está incluido en el itinerario del Camino Portugués, y se pasará a aplicarlo en toda la zona para tratar de mejorar el aspecto de toda calle.

También está prevista la reposición de parte del mobiliario urbano instalado en su momento, y que no contó con la aprobación de los vecinos, ni desde el punto de vista estético ni práctico.