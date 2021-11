Raxoi colabora co plan educativo do Rosalía

Santiago. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado do concelleiro de Educación, Rubén Prol, asinou onte o convenio de colaboración correspondente a 2021 co director do IES Rosalía de Castro, Xavier Mouriño, para o contribuir ao financiamento do Bacharelato Internacional, cunha subvención de 6.208 euros. Esta subvención ten carácter singular xa que é a única modalidade deste bacharelato que se imparte na cidade, polo que non procede a súa convocatoria pública. En España hai 45 centros que ofrecen o Bacharelato Internacional, nalgunha das súas tres modalidades. De todos eles, 20 son centros públicos. O IES Rosalía de Castro incorporou este tipo de ensino no ano 1989 e dende entón forma a 55 alumnos cada curso. ECG