Raxoi creará plazas para evitar aparcar ante la iglesia de Sar

Tras publicar EL CORREO GALLEGO la denuncia del párroco de Sar, José Porto Buceta, por el aparcamiento de más de setenta coches al día en la explanada de la iglesia, pese a ser recinto privado y tratarse además de un lugar considerado Bien de Interés Cultural (BIC), el concejal de Relacións Institucionais del Concello de Santiago, Gumersindo, Guinarte señaló ayer que “non nos gusta que as inmediacións da Colexiata de Sar estean cheas de coches”, y recuerda que “hai prazas de aparcamento de residentes na rúa de Sar ou contiguas”.

Guinarte indicó en una tertulia en los micrófonos de Onda Cero que la mayoría de los conductores que aparcan en la explanada de la Colegiata de Sar “non son residentes, senón traballadores que acuden ó Ensanche e casco histórico”.

Indica que “a prioridade de aparcamento son os residentes”, y señala que el Concello estudiará la posibilidad de construir “unha bolsa de aparcamento na zona de Sar para os non residentes”.

Por su parte, el concejal del PP José Antonio Constenla señala que “hay que proteger el patrimonio y no convertir la Colegiata en un parquin, pero me parece que no se debe criminalizar permanentemente a los conductores”.

Constenla cree que “hay que buscar una parcela municipal que con un mínimo coste de intervención se pudiese hacer una bolsa de aparcamiento”, al tiempo que añade “en Santiago no es posible fiarlo todo al transporte público porque tenemos unos autobuses que son una calamidad”, apostilla.

La portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, señala que la mayoría de los conductores que estacionan en las inmediaciones de la Colegiata “non son nin residentes nin veciños, a maior parte de xente que aparca alí van ó Ensanche ou casco histórico e non poden pagar os prezos abusivos en Santiago”.

Además, Sanmartín considera que “hai que dar alternativas que teñen que ver no conxunto da cidade e falla un plan de mobilidade”, al tiempo que defiende “a construcción dun aparcadoiro como o que moitas veces se falou na avenida da Coruña”.

La portavoz de CA, Marta Lois, sostiene que “non hai moita xustificación que os coches estean aparcados na explanada da Colexiata de xeito regular, ou na Calzada de Sar”. Recuerda que su grupo tenía el proyecto de “facilitar bolsas de aparcamento ó lado do campo de fútbol” .