Raxoi da un ultimátum a los dueños de vehículos abandonados en la calle

Santiago. El Concello de Santiago acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincial el listado de vehículos abandonados que se encuentran en el depósito municipal; y que se procederán a declarar residuos sólidos urbanos, si sus dueños no reclaman en un plazo de quince días su propiedad. Este es el último paso del trámite administrativo, antes de que los turismos pasen al desgüace.

Actualmente, en el depósito municipal hay varias decenas de vehículos que fueron reitaros de espacios públicos por la grúa después de ser abandonados por sus propietarios. Algunos de los vehículos afectados son: Nissan Vantette (C 4364 CG); Renault Clio (3619 BYF); Nissan Patrol (C 7646 BG); Renault Clio (C 8909 BP); Renault 19 (C 5793 BP); Ford Fiesta (C 6796 BZ); Piaggio (C 6472 BD); Nissan Patrol (C 7646 BG); Citröen ZX (C 3173 BG); Mercedes (8298 CVT); Volkswagen Golf (C 1892 BT); Seat Ibiza (O 9353 CC); Volkswagen Polo (C 2260 BP); Volskwagen Golf (C 0989 BS); Seat Altea (8082 CXW); Fiat Ducato (9862 BLN); Seat Ibiza (C 9207 BN); Seat Inca (O 9614 CG); Peugeot 206 (7118 BXY); Peugeot 206 (7112 CMG); Chevrolet Kalos ( 5700 DRC); Citröen Xsara (PO 4131 BK); Seat Ibiza (2155 DGZ); Audi A4 (8665 CLX); Renault Clio (1139 CWP); Ford Mondeo (C 1847 BF); Peugeot Partner (0735 CBK); Renault Traffic (C 9963 BF); Renault Megane (M 7776 XM) o Ford Mondeo (C 1026 BG). ecg