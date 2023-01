Raxoi dalle un ultimátum a unha larga lista de centos de condutores non localizados

Santiago. O Concello de Santiago ven de publicar no Boletín Oficial do Estado, unha vez maís, unha larga lista dos condutores sancionados no municipio e aos que non conseguiron localizar. Trátase de persoas propostas para sanción por diversas infraccións de tráfico e que ou non se identificaron ou non pagaron a multa. Con motivo de notificarlles estas infraccións, a administración local publica cada certo tempo os rexistros nos que aparecen os sancionados identificándoos mediante o seu número de documento nacional de identidade, a matrícula do vehículo, o importe da multa e tamén a infracción que se denuncia.

Este é un largo listado publicado no BOE mediante o cal Raxoi da un ultimátum notificando o inicio de procedementos sancionadores en materia de tráfico as personas ou entidades denunciadas, e a lista componse de centos e centros de infractores en Santiago. Instruidos pola Unidade de Sancións do Departamento de Tráfico do Concello compostelán, a administración local informa aos infractores de que poden ben abonar a multa ou identificar ao condutor do vehículo obxecto da denuncia na data indicada e dentro do prazo estipulado, nun período de vinte días naturais contados desde o seguinte ao da finalización da publicación do edicto.

No documento publicado no BOE fanse constatar tamén os importes que se reclaman, que van desde os sesenta euros ata os trescentos en moitos dos casos dos infractores no Concello de Santiago. Porén, a lista exténdese ata outros puntos da xeografía española onde acándase multas de ata 1.000 euros. En caso de pago da denuncia aplicarase o procedemento sancionador abreviado que implica, entre outras consecuencias, a redución do 50 por ciento do importe da sanción, a renuncia a formular alegacións e o fin do procedemiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Pola outra banda, en caso de disconformidade, os interesados poderán alegar por escrito as oficinas de Registro do Concello de Santiago coa aportación das probas que consideren oportunas dentro do prazo de 20 días tras a publicación do edicto.ecg