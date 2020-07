Raxoi define su plan para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030

Santiago. El Concello de Santiago lanzó ayer la nueva página web compostela2030.gal, con la finalidad de enmarcar todas las políticas públicas municipales alineadas con la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible. La web, accesible a toda la ciudadanía, incluye un vídeo explicativo que introduce al visitante en cómo se está desarrollando la Agenda 2030 en la ciudad.

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y el técnico municipal responsable de Emprego, Xavier Ferreiro, explicaron los contenidos básicos de esta web, que remiten las líneas de actuación municipales para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Son acciones de diferente naturaleza: “De sensibilización e educación; de carácter normativo, relacionadas coa financiación, subvenciones e incentivos fiscales; de realización de estudos; de xestión de equipamentos e infraestruturas; e de integración de criterios no planeamento urbanístico, entre outras, abordando diversos ámbitos da xestión municipal”, indicaron ayer desde Raxoi.

Asimismo, durante la presentación de la web, Sánchez Bugallo enmarcó los objetivos de la Agenda 2030 como “unha das prioridades deste Goberno, aliñando as políticas municipais nesta dirección”, si bien reconoció que la covid-19 “obrigou a dirixir determinados recursos económicos previstos para estas actuacións a outras finalidades, como as do Plan de Reactivación Económica”.

Apuntó, además, que el objetivo central de la nueva web es “definir a folla de ruta para a Axenda 2030” y “transparentar as actuacións” en esta dirección, además de ser “un chamamento á participación e a dixitalización da Administración”. Todo esto, señaló, con el fin de “conseguir unha cidade próspera, equilibrada económica, social e territorialmente, e unha cidade sostible”, subrayó.

Cuatro dimensiones. Con la intención de facilitar el acceso a las personas interesadas, los 17 objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local están divididos en cuatro grandes bloques: “persoas, planeta, prosperidade e paz e alianzas”, enumeraron desde Raxoi.

Gracias a esta nueva herramienta, ahora ya es posible consultar todas las políticas públicas municipales mediante los siguientes programas maestros que recogen toda la información, y que engloban materias como educación, innovación, sostenibilidad, participación, patrimonio, ciudad verde, empleo, crecimiento económico, reciclaje y consumo responsable. redacción