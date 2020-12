Raxoi despedirá el año con cientos de avisos de embargo

Diciembre es época de hacer balance, y especialmente en materia tributaria, porque ya es un habitual que a estas alturas del año las administraciones públicas hagan recopilación de los recibos pendientes y ajusten las cuentas con un buen número de contribuyentes. Es el caso del Ayuntamiento de Santiago, que ayer hizo públicos diez anuncios de este tipo en el BOE.

Comienzan con una larga relación de cien páginas con avisos de que se va a iniciar la “vía do constrinximento”, esto es, de apremio, a varios centenares de ciudadanos por impuestos impagados, en este caso, el de vehículos y también el de derecho a vado por entrada de garaje.

Otros dos largos listados se refieren a la concesión o, en su caso, denegación de solictitudes de beneficios fiscales, en los que se cita a los interesados para comunicarles la resolución que se ha adoptado en su caso. Aquí el tipo de impuestos bonificables es mucho más variado.

Más cortita es la relación de los que son llamados para comunicarles la decisión municipal sobre liquidaciones tributarias. Apenas nueve, y todos relacionados con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana, o lo que es lo mismo, la plusvalía.

Luego vienen otros dos bloques con un número importante de paginas dedicadas al “procedimiento de revisión de actos en vía administrativa (Servicio de Tesoreria-Sección de gestión tributaria)”, donde figuran todo tipo de impuestos.

A partir de ahí, están los más dolorosos, los numerosos avisos de que se va a proceder al embargo de las cuentas por el impago de diferentes tributos, o incluso de las devoluciones del impuesto de la renta. Cuarenta y siete páginas en el primer caso, y solo una en el segundo.

Hay que hacer constar que en el listado son muchos los recibos pendientes, pero también muchos los casos en los que a un mismo deudor se le reclama una larga lista de asuntos impagados.

Cierran la sesión otros dos listados de liquidaciones tributarias, también pendientes de comunicar a los afectados para que tomen las decisiones oportunas.

En todos los casos, el motivo para recurrir a la publicación en el Boletín Oficial del Estado es el mismo: que la notificación en mano no ha podido ser entregada, o bien porque el domicilio que figura en la relación del Ayuntamiento no es correcto, bien porque el afectado se ha mudado y no lo ha comunicado, o porque está ausente.

La publicación tiene el mismo efecto legal que si se entregara en mano, de forma que la administración puede seguir adelante con el procedimiento y llegar, como en uno de los casos, a la temida vía do constrinximento, es decir, al bloqueo de las cuentas bancarias, incluso por una cantidad mayor de la reclamada inicialmente para cubrir los gastos del proceso.

Quienes figuran en la relación disponen de un plazo de tiempo de entre quince y veinte días para personarse, que empieza a contar desde el día siguiente al de la publicación, tengan o no noticia de ella. Y lo mismo sucede con los plazos para la presentación de recursos ante Raxoi o ante la Justicia.