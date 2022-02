Raxoi estudia el derribo de otras cuatro viviendas en ruinas en Monte de Conxo

La concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, señaló ayer que está abierto el proceso de derribo de otras cuatro viviendas que están en ruinas en Monte de Conxo. “Hai catro expedientes máis que se están tramitando e están os informes feitos. Nunca se parou de traballar dende Urbanismo para eliminar esos elementos que non son só de imaxe urbana senón tamén de seguridade”, afirmó la responsable municipal. Ya el pasado lunes, desde el Concello indicaron que el Departamento de Disciplina Urbanística está actuando en la zona y precisaban que ya se han demolido tres edificios en ruinas y se planean más obras.

En relación a una de las casas en ruinas situadas en Monte de Conxo, actualmente se encuentra en trámite un expediente por el cual se requerirá a la propiedad la demolición inmediata de este inmueble. En caso de que no sea ejecutada por la propiedad, una vez transcurrido el plazo administrativo previsto (quince días hábiles), el propio Ayuntamiento actuará subsidiariamente, indicaron desde Raxoi.

En los últimos días, los vecinos de esta zona de la ciudad denunciaron la problemática que se ha generado en el barrio de Conxo por la okupación de una casa en ruinas situada justo enfrente del colegio Quiroga Palacios. Esta situación, indicaron desde la asociación Santa Marta Vedesma, ha provocado que se multiplicaran “os problemas de convivencia, con ameazas e destrución da propiedade privada, convértendose a zona nun punto de venda de droga”.

Desde el Concello apuntaron que sobre esta casa hay una denuncia interpuesta por la propiedad, que se encuentra pendiente de orden judicial; “polo que quedaría fóra das competencias municipais. En relación a esta vivienda, “no Concello de Santiago recibiuse unha queixa dunha veciña o 22 de xaneiro de 2020. A tal efecto, tivo lugar unha reunión na Comisaría da Policía Nacional á que asistiron, entre outros, unha representación da Asociación de Veciños de Santa Marta, o comisario-xefe da CNP en Santiago, o xefe da Policía Local, o concelleiro de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños; e a concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro. A partir de aí reforzouse a vixiancia policial na zona, co obxectivo de previr calquera delito. No Concello non hai constancia de que se denunciase ningún delito nos últimos meses nesa zona”, comunicaron desde el gobierno local.

ENFRENTAMIENTO. Todo ello tras un cruce de declaraciones entre el diputado popular Borja Verea y el edil de Seguridade Cidadá. Después de que el presidente del PP de Santiago acusase al gobierno local de “non recibir aos veciños” afectados por esta situación, Gonzalo Muíños tildaba de “totalmente falsas estas declaraciones”. “Lo que tiene que hacer el presidente de la gestora del PP es preocuparse por su partido, y no mentir de una forma tan descarada. Es totalmente falso que no nos hayamos reunido con los vecinos de Monte de Conxo. Hemos hablado con ellos de la situación que se ha generado en la zona por la okupación de una casa en ruinas en la propia sede de la Policía Nacional. Por tanto, este señor, que es el presidente de una gestora, lo que tiene que hacer es dejar de faltar a la verdad”, afirmaba en declaraciones este periódico el concejal de Seguridade Cidadá.

“Os veciños levan intentando poñerse en contacto co Concello desde hai máis de dous anos e durante todo este tempo ningún concelleiro do Partido Socialista os atendeu, esto é impresentable, o mínimo por parte dos nosos representantes municipais é escoitar á xente”, afirmaba Borja Verea durante el pasado fin de semana tras una visita a la zona, donde se reunió con representantes de la asociación de vecinos Santa Marta Vedesma.