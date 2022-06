Raxoi estudia otras posibles ubicaciones para el centro logístico previsto en Mallou

El alcalde de Santiago señaló que el gobierno local está abierto a poner en marcha una vía de estudio sobre posibles alternativas al emplazamiento de la futura plataforma logística de Mallou, tras el rechazo de los vecinos de Meixonfío. Sánchez Bugallo explicó ayer que “a partir do luns se tomará unha decisión definitiva”, al tiempo que recordó que “se non se aproba no pleno, non se pode seguir”. “Se conseguimos outro emprazamento, haberá que evitar o riesgo da perda dos fondos”, afirmó el regidor municipal, quien incidió en “agotar a posibilidade de non perder os catro millons de euros”.

Asimismo, Sánchez Bugallo lanzaba un mensaje al PP de Santiago asegurando que “están máis preocupados polos nenos tomando bocadillos e non teñen o mesmo nivel de preocupación por ver a 50 ou 60 camións distribuíndo polo casco histórico”.

En cualquier caso, tras las protestas de los vecinos de Mallou, el equipo de gobierno local ha dado marcha atrás en su planteamiento inicial, para en los próximos días iniciar un periodo de estudio de nuevas ubicaciones.

De hecho, a lo largo de las últimas semanas, el propio alcalde señalaba que era “muy complicado” buscar una ubicación alternativa a Meixonfrío para el centro logístico de reparto de mercancías del casco viejo. En este sentido, indicaba que en el BOE publicado el 26 de abril se ampliaba el plazo de presentación del procedimiento, pero “se especifica un límite”, con lo cual el consistorio debería iniciar el procedimiento de contratación del 80 % del importe antes del 15 de junio. Ante esta circunstancia, Bugallo explicó que para “cualquier otra ubicación” que se elija habría “muchas actuaciones previas que hacer”.

PLAZOS. “El BOE que todos esperábamos que nos trajera una ampliación de plazo, pero sin cambiar las condiciones, ha resultado que con el cambio de condiciones en realidad lo que hace es apretarnos mucho más”, contextualizaba, antes de detallar que la parcela de Meixonfrío ya tiene redactado el estudio ambiental, su exposición al público e incluso el plan especial para su tramitación en cuanto se apruebe el estudio ambiental. Por eso, apuntó que “cualquier otro emplazamiento” supondría “empezar de cero”. “Eso es un tema importante a valorar por parte de todos los grupos”, subrayaba el alcalde.

En esta línea, precisaba que la otra propuesta que estaba sobre la mesa era una parcela municipal “un poco más adelante” de Meixonfrío, colindante entre la N-550 y la carretera que va a Amio. “La conectividad es peor”, dijo, y además ahí es donde el ayuntamiento tiene previsto emplazar “los garajes de la nueva concesionaria de autobuses en el nuevo concurso”.