Raxoi invertirá casi 5 millones en ayudas a los sectores más castigados

Santiago. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, pidió ayer la “colaboración” de los partidos de la oposición para llegar a un acuerdo sobre el reparto de remanentes o, al menos, para sacar adelante estos fondos, con el fin de destinarlos a ayudas a distintos sectores en el pleno del 29 de abril. El regidor hizo pública la propuesta de reparto entregada a los grupos, sobre la que está dispuesto a “afrontar matices”, pero pidió que no se “enreden las cosas”.

“Los grupos nos dicen que quieren estudiar más los temas y lo tenemos que respetar”, señaló Bugallo que, no obstante, hizo hincapié en la “urgencia” de sacar la convocatoria para articular las ayudas a los grupos afectados por el COVID-19. En todo caso, el documento ya no podrá llevarse al pleno del día 16, y el alcalde pidió a todos los grupos “un esfuerzo” para que sí vaya al ordinario del 29 de abril, y así no “demorar” esta inversión. Los grupos volverán a verse este martes.

El proyecto de reparto de inversiones incluye destinar a este fin algo más de 2,4 millones de euros de remanentes municipales, con lo que la inversión total superaría los 4,8 millones de euros. “Nunca en la historia de Santiago se ha hecho una convocatoria de este calibre”, explicó Bugallo. El regidor de la capital gallega justificó la demora en presentar esta propuesta de reparto con el argumento de que “no es bueno repartir algo que aún no se tiene”, en referencia a los remanentes. Ahora, con la “liquidación cerrada” quedarían unos 2,5 millones de euros, en vez de los cinco con los que contaba el grupo de gobierno.

Hay una serie de gastos (facturas de 2019 y el pago de una sentencia), que en lugar de cargarlos a los remanentes se van a descontar de los presupuestos de este año. De esa forma salen los cuatro millones ochocientos mil euros. Será la cantidad más elevada de los concellos de Galicia.

En las cantidades totales habrá partidas, pendientes de ratificar, que se podrían destinar a cuestiones como el bono-parkings, bono-compra, actividades de promoción y ayudas directas al comercio y a la hostelería. Además, quedarán aún cantidades pendientes de asignar. ecg