Raxoi lanza una campaña ‘antifochancas’ en barrios y en polígonos industriales

Santiago. El concejal de Barrios y Obras, Javier Fernández, presentó ayer en rueda de prensa las veinte actuaciones de regeneración asfáltica que se están ejecutando en la ciudad, o se encuentran a punto de comenzar. El presupuesto global para estas actuaciones es de 1.243.763 euros, y afecta a 18 rúas de distintos barrios, como la vía Edison en el polígono del Tambre, o la avenida de Asturias, a punto de finalizar.

En su intervención, Javier Fernández agradeció la “paciencia” de la ciudadanía con estos trabajos. Las obras de regeneración asfáltica están divididas en dos lotes, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Diez corresponden al lote uno, adjudicado a la empresa Francisco Gómez por 299.109, y se acometerán en las rúas Agriña de Amio, Cima da Eira, rúa das Barreiras, travesía de Picaños, Agra da Garrida, rúa Viaducto da Rocha, rúa do Lindeiro, rúa dos Porróns, rúa da Ponte do Sar y rúa de Betanzos.

Las ocho actuaciones restantes forman parte del lote 2, adjudicado a la empresa Galsur por 307.450 euros, y se actúa en las rúas Bermejo, Suarribas, Eslovenia, Polonia, rúa da Campiña, rúa do Bidueiro, Granxa do Castiñeiriño y rúa de Torrente.

En cuanto a la regeneración asfáltica de la vía Edison, que comenzó el miércoles, cuenta con un presupuesto de 120.000 euros y un plazo de ejecución de un mes. Se encarga la empresa Asfagal, y se trata de una actuación que, como explicó el concejal, “nos viñan demandando desde a asociación de empresarios do polígono do Tambre; así como diferentes empresas que traballan ou están localizadas no polígono”. Una actuación, continuó, “que redundará no beneficio tanto das empresas alí ubicadas como de todo o tránsito que ven da zona de Val do Dubra”.

Por lo que respecta a la avenida de Asturias, supuso una inversión de 517.204 euros, y se le añadió un carril seguro “para adaptarse ás novas formas de mobilidade que están a medrar dentro da cidade”, según destacó Javier Fernández.

A todas estas actuaciones, según recordó el concejal, se suman las más de setenta realizadas a lo largo del pasado verano en distintos puntos de la ciudad. ecg