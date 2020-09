Raxoi mantiene de forma indefinida la peatonalización ‘blanda’ del Ensanche

La peatonalización de las calles del Ensanche que se realiza durante los fines de semana continuará de forma indefinida, según confirmó a EL CORREO GALLEGO el concejal de Movilidad, Gonzalo Muíños. Las rúas afectadas por esta iniciativa serán las mismas y de momento no habrá cambios ni nuevas incorporaciones. Esta medida se tomó inicialmente con el objetivo de ayudar a los negocios de la zona nueva a recuperar la actividad perdida durante el estado de alarma.

Sin embargo, algunos opinan que está provocando justo el efecto contrario, puesto que “aleja a los visitantes” que acceden en coche a Santiago, y que se encuentran con las vallas que prohiben el paso a los vehículos. Así, un sector de bares, cafeterías, restaurantes y tiendas de alimentación se oponen por completo a esta medida. “La gente ve una señal de prohibido y no se pone a leer la letra pequeña, en la que se dice que se permite el acceso a garajes y servicios”, comentan estos afectados. Aseguran que lo están pasando muy mal, debido a la situación actual y las restricciones que tiene que asumir, “como para aún encima que nos espanten a los visitantes. Si venía poca gente, ahora menos. Los fines de semana esto es un desierto”, denuncian. Añaden, además, que ya en alguna ocasión se percataron de “que grupos grandes de visitantes se dieron la vuelta al ver la señal de prohibido”, comentan.

No comparte esta opinión José María Fernández, responsable de Santiago Centro, que considera que el hecho de cerrar al tráfico rodado las calles durante los fines de semana beneficia al comercio. De hecho, afirma no tener constancia de ninguna queja, sino más bien todo lo contrario. Tampoco José Antonio Seijas, de Comercio Punto Compostela, ha recibido ninguna protesta de asociados por esta medida del Ayuntamiento.

Sin embargo, los afectados insisten y afirman “que los que no se quejan es porque no tienen abiertos sus negocios durante el fin de semana, porque esto es el desierto del Sáhara. No hay un alma. Estamos todos desesperados”, cuentan. Raxoi puso en marcha este proyecto con el fin de facilitar la movilidad de la ciudadanía durante la desescalada, y garantizar el distanciamiento necesario para evitar riesgos de contagio. Con esta medida las calles afectadas permanecen cerradas al tráfico rodado entre las 12.00 horas de los sábados y las 24.00 horas de los domingos.

La rúas afectadas por esta medida son Fernando III El Santo, en el tramo comprendido entre la calle de la República Argentina y la rúa da Rosa; rúa Nova de Abaixo, rúa de Santiago del Estero desde la Plaza de Vigo; Santiago de Chile, General Pardiñas, República de El Salvador y Alfredo Brañas.

El estacionamiento de vehículos en superficie en esas calles tampoco está permitido durante el referido período de tiempo. De manera excepcional se autoriza el tránsito de vehículos por las calles indicadas para acceder a garajes o a los aparcamientos públicos. Esta peatonalización provoca asimismo cambios en algunas de las líneas de bus.

Para evitar dentro de lo posible los riesgos de contagio, los peatones que circulen por las calles que se cerraron al tráfico deben hacerlo por la acera de su derecha, tal y como figuran en las señales pintadas en muchas calles de la capital gallega.

