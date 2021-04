Raxoi no aclara el futuro de la Casa da Xuventude

Reforma. De momento estará cerrada mientras se llevan a cabo las obras, pero Raxoi seguirá manteniendo el contacto con los grupos que desarrollaban sus actividades en la antigua Casa da Xuventude. Así lo explicó el concejal Rubén Prol, tras ser interpelado por el Partido Popular sobre la situación de este centro y las decisiones que se tomarán una vez que la Comisión Asesora de Patrimonio ha considerado la propuesta de pasarela para comunicar la plaza do Matadoiro con el parque de Belvís. El portavoz popular, Sanchez-Brunete, quería saber cómo había estado funcionando la casa antes de su cierre por las obras, que obligó al Ayuntamiento a cambiar la cerradura para evitar el acceso de estos colectivos. Pero no consiguió respuesta, ni sobre cómo se habían desarrollado las actividades iniciadas en la época en la que CA concibió el local como un centro autogestionado, ni cuáles son las previsiones para el futuro, en el momento en el que se completen las reformas y se pueda volver a abrir las instalaciones. En cualquier caso, Prol destacó que no formaba parte de los planes del actual gobierno el derribo de un inmueble que forma parte del patrimonio municipal. Por lo que se refiere a la pasarela que se instalará para abrir el paso hacia el parque, afirmó que se encontraba en fase de proyecto, y que se harán los ajustes necesarios. REDAC.