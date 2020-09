Raxoi: Noa Díaz formaliza a súa renuncia e toman posesión Xan Duro e María Rozas

Santiago. O Concello de Santiago celebrou onte un pleno extraordinario no que tomaron posesión como concelleiros de Compostela Aberta Xan Xesús Duro Fernández e María Rozas Pérez, en substitución de Martiño Noriega e Rafael Peña. Durante a sesión, tamén se formalizou a renuncia da concelleira de Educación, Políticas de Igualdade, Mocidade, e Políticas Lingüísticas, Noa Díaz Varela, despois da súa elección como deputada no Parlamento de Galicia nas pasadas eleccións autonómicas.

Durante a sesión aprobáronse todos os puntos por unanimidade: o sistema de votación nominal para a adoptación de acordos, a proposta de modificación do réxime de dedicacions exclusivas, e a solicitude de compatibilidade de persoal eventual, así como a ratificación de inclusión na orde do día de todos eles.

Tamén se aprobou por unanimidade o expediente de suplemento de crédito co número 2020-SUPLE-04, por 100.000 euros, financiado con baixas por anulación, coa finalidade de incrementar en 50.000 euros o importe máximo da subvención nominativa recolllida a favor da Cámara Oficial de Comercio e Industria de Santiago, a través dos Programas formativos de alta eficacia dirixidos a persoas emprendedoras. Fomentar a cultura do emprendemento no concello de Santiago. Apoio servizos de consultoría empresarial ás persoas emprendedoras ao tecido empresarial municipal.

Con este aumento de 50.000 euros, o importe máximo anual sería de 100.000 euros para este mesmo exercicio. A maiores, tamén se incrementa en 50.000 euros o crédito existente nas Axudas para gasto corrente para a mellora e innovación na restauración e hospedaxe compostelá. redac.