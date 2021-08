Raxoi pondrá remedio a la triste imagen de un casco histórico plagado de basura

Cualquiera que dé un paseo por el casco histórico durante el atardecer puede ser testigo del desagradable aspecto que imprime a la zona monumental compostelana la plaga de bolsas de basura que invade las principales rúas. Es la imagen que se llevan miles de turistas, de los que muchos no dudan en manifestar su malestar cuando se sientan a cenar en una terraza y lo hacen al lado de una montaña de residuos malolientes. Una situación habitual en rúas como la do Vilar o en O Toural, donde los soportales se convierten cada noche en una especie de vertedero improvisado por negocios y el vecindario, mientras no pasa el camión del servicio de limpieza.

Así las cosas, el gobierno de Raxoi se ha propuesto poner remedio a esta situación, incluyendo en el pliego del nuevo contrato de limpieza una serie de medidas encaminadas a proteger la imagen del casco histórico. Explica en conversación con EL CORREO Mila Castro, concejala de Políticas Sociales, Salud, Medio Ambiente, Parques y Jardines, que el nuevo convenio incluye un sistema específico encaminado a solucionar este problema. “Habrá varios puntos móviles de recogida de residuos. Un pequeño vehículo se encargará de colocar todos los días contenedores en diversas localizaciones de la zona monumental; y pasadas unas horas hará la recogida. Los vecinos tendrán tiempo suficiente para bajar la basura y, además, se les ofrecerán los cinco depósitos de reciclaje”, señala.

Así, para los negocios de hostelería se pondrá en marcha un sistema de recogida puerta a puerta que también tiene como objetivo promover el reciclaje y evitar la imagen de una zona monumental invadida por la basura.

Por otro lado, el contrato incluye la creación de un sistema de limpieza permanente para la ciudad histórica, de manera que habrá una dotación de guardia permanentemente para que este enclave de la capital gallega permanezca como los chorros del oro durante todo el día.

INFORMES TÉCNICOS. La tramitación del contrato, señala Mila Castro, avanza a buen ritmo y si no surgen complicaciones el proyecto se materializará a finales de octubre o las primeras semanas de noviembre. En este momento, los funcionarios están estudiando las ofertas técnicas que presentaron las cinco empresas que se presentaron al concurso; y una vez que elaboren el informe técnico sobre las propuestas de cada una se procederá a abrir el sobre de la oferta económica.

EN DOS LOTES. Tal y como detalló Mila Castro, al lote 1, que incluye la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza, se presentaron cuatro empresas: Ascán Servicios Urbanos S.L.; Urbaser, que es la que presta actualmente el servicio; la UTE formada por Geseco, Copasa y Espina; y Valoriza Servicios Medioambientales SA junto con Proyecon Galicia SA. Por otro lado, para el lote 2, que contempla el tratamiento de papel y cartón, se presentó únicamente Cogami.

DIEZ AÑOS Y CIEN MILLONES. Tendrá una duración de diez años, en lugar de los quince del anterior, y supondrá una renovación total en material y métodos. Así, el nuevo contrato para la limpieza urbana, que cuenta con un presupuesto de más de cien millones de euros, producirá una total revolución del servicio. Tal y como recoge el pliego, el servicio contará con un total de 4.630 contenedores repartidos por toda la ciudad. El desglose es el siguiente: 2.934 para restos y materia orgánica; 605 para envases ligeros; 428, vidrio; 395 para cartón y 275 para pilas. Se adjudicará en dos lotes, el primero de los cuales, con 99 millones, comprenderá la limpieza, la recogida de residuos y el mantenimiento de todos los equipamientos; mientras que el segundo, con 4,5 millones, será para centros especiales de empleo, y se destinará a la recogida de papel y cartón.

El actual contrato, que se adjudicó en 2005, tenía una duración de diez años prorrogables por cinco más, ya estaba caducado, y funcionando en precario con los medios materiales y humanos de aquella época, como habían denunciado los propios trabajadores de la empresa en el pleno, y habían apreciado todos los vecinos, porque se había quedado insuficiente.

Ahora, explica la concejala, lo que se pretende es dar una nueva visión del servicio no solo con una mejora cuantitativa, ya que se aumentará el número de contenedores y las zonas por las que se distribuyen, que ahora estarán catalogadas en función de sus características urbanísticas, sino que también se modernizarán los sistemas. De esta forma, los nuevos contenedores contarán con un medidor de carga que avisará en el momento en el que se supere el 75 % de capacidad, para que se proceda a su vaciado.

Esta información, además de evitar desbordamientos cuando el colector se llena, también permitirá optimizar la recogida, estableciendo los recorridos del servicio de limpieza en función del nivel de carga existente en cada zona, y adaptarlo a las necesidades en cada momento.