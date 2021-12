Raxoi porá en marcha un plan de apoio para os negocios afectados polas obras en Concheiros

Santiago. A proposición para consensuar coa veciñanza o proxecto das obras dos Concheiros, co fin de reducir as molestias causadas e adoptar un plan de axudas directas aos establecementos afectados; debateuse de xeito conxunto con dúas mocións no transcurso do pleno celebrado onte en Raxoi: unha para a posta en marcha dunha campaña de dinamización da actividade comercial e hostaleira na zona Concheiros-San Pedro para a súa recuperación; e outra para a correcta finalización das obras dos Concheiros e do Camiño Francés na Avenida de Lugo e Rodríguez de Viguri, e para impulsar economicamente o tecido comercial e hostaleiro do barrio de San Pedro.

Aínda que o Grupo Muncipal Socialista abstívose, na súa intervención, o alcalde reiterou o compromiso acadado cos sectores afectados, de por en marcha un programa de reactivación económica e de apoio ao pequeno comercio tan pronto como remanten as obras, ou no caso de que sexa posible, cando a rúa estea asfaltada.

A iniciativa do BNG, aprobouse cos votos a favor do grupo nacionalista e CA e as abstencións de PP e PSOE. Na súa intervención, a concelleira do BNG Navia Rivas fixo un relatorio das distintas iniciativas que trasladou o seu grupo ao pleno nos últimos meses para dotar deste plan de reactivación económica os sectores afectados polas obras dos Concheiros e das accións que desenvolveu a veciñanza, desde cazoladas, unha manifestación, o rexistro de 535 sinaturas e reunións para procurar axilizar, consensuar e mellorar o resultado destas obras.

DIÁLOGO. Na primeira das proposicións debatidas, sobre a transparencia do proceso de elaboración dos orzamentos, a concelleira de Economía e Facenda, Marta Abal, explicou que se está a manter “un constante diálogo coa oposición”, e que se está a “facilitar canta información solicitan respecto dos orzamentos”. Polo tanto, concluiu, “non se entende a necesidade de crear unha comisión especial de estudo dos orzamentos municipais co contido que se indica na proposta de acordo formulada polo Partido Popular, en tanto en canto no regulamento orgánico municipal existen instrumentos e organismos suficientes para acadar os fins que se deducen do primeiro punto de acordo da proposición, en particular a comisión especial de contas”.

PERSOAS SEN FOGAR. Ademais, o Grupo Municipal Socialista abstívose na proposición para abordar a problemática das persoas sen fogar na cidade. A concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro, destacou o labor do goberno municipal, que permitiu que 106 persoas que se atopaban na rúa de forma cronificada saísen desa situación. REDAC.