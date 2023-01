Raxoi presenta unha nova web e recolle tres galardóns de Sicted na Fitur

Santiago. Fitur, a feira de referencia no sector do turismo en España, abre as súas portas dende hoxe e ata este domingo en Ifema Madrid. O alcalde compostelán, Xosé Sánchez Bugallo, o concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, e a xerente de Turismo de Santiago, Flavia Raimil, presentan ás 11:30 horas no stand de Galicia unha nova páxina web baixo o nome de SantiagoNow, concebida para que os visitantes poidan consultar a través do seu teléfono, dun modo sinxelo e áxil, información concreta sobre que facer o propio día en Santiago.

Esta ferramenta pretende dar unha resposta rápida ás preguntas máis repetidas nas oficinas de información da cidade, onde se atenden unhas 200.000 persoas ao ano, ofrecendo información actualizada sobre visitas e tours turísticos, actividades culturais ou de ocio, ou dispoñibilidade de prazas de aloxamiento no mesmo día. Durante a xornada de hoxe, o alcalde e o concelleiro Sindo Guinarte tamén aproveitarán a súa presenza en Fitur para acudir á presentación do Ano Picasso, que terá lugar ás 16.00 horas no stand de Turespaña e ao quea asisitirá o ministro de Cultura e Deporte, Miquel Iceta.

PREMIOS. No marco dos actos programados, Fitur acollerá ás 10.30 horas da mañá a XIII Edición dos Premios Sicted na que se recoñecerá de forma pública a Santiago como o mellor destino turístico do ano 2022. Ademais, a cidade recibirá un segundo premio na categoría de Mellor proxecto de mellora de destino Sicted, grazas a un Plan de Comunicación e Marketing do Sicted. Tamén as Casas do Cebro e de Afora obtiveron o terceiro lugar na categoría de Mellor actuación de Sostibilidade Sicted .ECG