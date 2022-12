Raxoi presentará recurso para no demoler la gasolinera de Brandía

El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, viene de anunciar que los informes jurídicos obligan al Concello a recurrir la sentencia por la que se anulaba la licencia de obras de la gasolinera de Brandía -y que implicaba la demolición del edificio- en respuesta a un recurso presentado por la empresa promotora y a otras acciones legales previstas.

“Os informes xurídicos recadados polo Concello non nos permiten tomar outra decisión”, explicó Bugallo, que insistió en que la “posición política do goberno local sempre foi contraria á construción desa gasolineira e a nosa vontade era evitar un recurso” pero, sabiendo que la propiedad ya había recurrido y teniendo “motivos para pensar que vai haber máis recursos, a única opción razoable que quedaba enriba da mesa era presentar este recurso que teriamos preferido evitar”. El regidor dejó claro que la intención inicial de Raxoi era que la sentencia adquiriese fijeza, “pero toda vez que a empresa promotora xa presentou recurso, esa hipótese está descartada”; “é un tema que queriamos evitar pero, desgraciadamente, non é posible”, lamentó Bugallo, que quiso “facer pública” esa acción que finalmente deberán tomar desde el Concello.

Anteriormente, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Santiago había anulado la licencia de obras concedida por el Concello a Carburantes Lugo S.L. para la construcción de un edificio comercial y una unidad de suministro de carburantes en el Paseo de Esvedro-Paseo de Amaia, en Brandía, en tanto que el órgano colegiado defendió que el proyecto para la gasolinera tenía que estar avalado por un ingeniero industrial superior y no por un arquitecto o un ingeniero técnico.

Esta decisión judicial, fruto de un pleito por las competencias profesionales para elaborar proyectos de gasolineras, abría la puerta para poder paralizar la apertura de una gasolinera que “nunca contou co favor do equipo de goberno, motivo polo que nun inicio descartábase este recurso”, apunta el regidor. Ahora, tras recibir los pertinentes informes de la asesoría jurídica y del departamento de urbanismo, y ante el recurso presentado por la propietaria de la gasolinera, la hipótesis con la que trabajaba el Concello de que la sentencia había sido firme y se pudiera hacer efectiva queda descartada.

Bugallo explicó que las acciones, por parte del colegio profesional, se llevarán a cabo el lunes, pero que “xa saben” que este jueves la empresa promotora presentó su recurso y, por lo tanto, el procedimiento no queda cerrado. Insistió también en que le parecía una “hipótese aceptable” que el procedimiento quedase cerrado con la anterior resolución pero, ante esa imposibilidad, al Concello “non lle queda máis remedio que persoarse”.

PLEITO ENTRE INGENIEROS Y ARQUITECTOS. La sentencia, fruto de un litigio entre el Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), está, señalaron desde Raxoi, abriendo un debate competencial, por lo que “non é descartable que outras institucións representantes de colectivos profesionais que se vexan prexudicados por esta definición de competencias emprendan accións legais”, lo que llevaría a que el procedimiento dilate su cierre, avanzó el alcalde.