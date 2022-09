Raxoi pretende cobrar entre uno y tres euros de tasa por cada noche de hotel

Entre y uno y tres euros por noche de hotel. Es lo que pagararían los turistas que pernoctan en Santiago en el caso de que salga adelante el proyecto de tasa turística que plantea el gobierno municipal de Santiago. Así lo avanzó ayer el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, en una entrevista concedida al programa de Onda Cero Más de uno Compostela, que dirige Ramón Castro. El primer edil matizó, al respecto, que se podría eximir de este impuesto municipal a los peregrinos que presenten la compostela sellada en el alojamiento donde recalen.

Con esto, el primer edil adelantó que está pendiente de una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para abordar esta cuestión, “que se ven debatindo dende fai con anos e agora mesmo me convenzo de que non hai máis remedio”, señaló ante los micrófonos de Onda Cero, antes de comentar que “eu mesmo este verán paguei a taxa turística en diversas cidades que visitei e está asumido e xeneralizado”. También apuntó que “non ten por que ter efectos no turismo”. En este sentido, avanzó que con el modelo que se plantea para la capital gallega “se pagaría entre un e tres euros por noite nos hoteis”.

El alcalde recordó que “ten que haber unha lei autonómica que habilite ós concellos para que esa taxa se poida aplicar, e non sería obligatoria, senón voluntaria”. Asimismo, incidió en la entrevista en que lo que se recaude con este impuesto turístico se debe destinar “á financiación dos sobrecustes dos servizos que recae nos veciños de Santiago”. Al respecto, explicó que “para manter limpa a cidade histórica tivemos que facer un reforzo de persoas mañá, tarde e noite que repercute nos veciños de Santiago”.

Sobre la aplicación de la tasa turística, sostuvo que en los hoteles sería fácil de ejecuctar. Por otro lado, dijo que “é máis complicado” aplicarla “aos que veñen en autobús”, puesto que “non é controlable”. Por último, hizo alusión a la posibilidad de que los peregrinos que presenten su acreditación de haber finalizado el Camino de Santiago podrían quedar linerados del pago del tributo.

Sánchez Bugallo reconoció que, si bien “fun reacio durante moito tempo” a la implantación de este impuesto directo a los visitantes que recibe la ciudad, ahora son consciente de que xéranse uns gastos pola carga de visitantes que non deben custexar exclusivamente os veciños de Santiago”, por lo que ha recapacitado sobre la posibilidad de establecer esta tasa turística que ya existe en muchas ciudades europeas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró en un principio contrario a la aplicación de esta tasa en la capital gallega, si bien dejó abierta una puerta al diálogo con el Concello de Santiago para que el gobierno municipal pueda exponer su proyecto. Sánchez Bugallo ya adelantó que hablará con otras ciudades gallegas a las que también les pueda interesar, por su carga turística, la aplicación de esta tasa municipal, para que se sumen a su petición.