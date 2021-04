Raxoi reconoce el desmadre y cambia la cerradura de la Casa da Xuventude

··· Raxoi también está a punto de sacar a concurso público las obras del paso que se abrirá de la praza do Matadoiro al parque de Belvís. “Un callejón”, como lo tachó el portavoz del PP municipal, Alejandro Sánchez Brunete, que en algunos tramos no cuenta ni con 80 centímetros de ancho. El gobierno local señaló que en este momento estaría negociando con la propiedad del muro con el que colindaría el pasadizo. En este sentido, cabe recordar que el proyecto, que asciende a más de 130.000 euros, ni siquiera cuenta con la bendición del arquitecto municipal, como adelantó hace unos días EL CORREO. En su informe, el técnico subraya que “este novo acceso non se pode considerar un itinerario peonil accesible, xa que carece da anchura mínima de 1,80 metros establecida na normativa en vigor”. Y añade que “tendo en conta a difícil comunicación actual entre o parque e a cidade histórica, os técnicos da subcomisión asesora do patrimonio histórico consideran necesario executar no prazo máis breve posible un acceso ao parque desde o Matadoiro que cumpra coas condicións de itinerario peonil accesible”.