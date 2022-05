Raxoi requerirá a la Xunta que anule ya los pisos turísticos sin licencia municipal

Raxoi no se hará esperar y con la última sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la mano requerirá a partir de mañana a la Xunta que elimine del registro de Turismo de Galicia las viviendas de uso turístico que carecen de licencia municipal para esta actividad en la capital gallega. Así lo indicó ayer en declaraciones a EL CORREO la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, quien manifestó la satisfacción del grupo de gobierno local por el fallo judicial, que afectaría a más de 900 pisos de estas características, que deberían cesar su actividad de forma inmediata. De hecho, apuntó, tan solo se salvarían los 36 que cumplen con los requisitos que establece la sentencia.

“Este tipo de viviendas ha ido colonizando la ciudad y ha alterado nuestro ecosistema”, dijo la edil de Urbanismo, antes de apuntar que “tenemos un problema muy serio de oferta de viviendas en alquiler tradicional”.

En este sentido, remarcó que “es una batalla complicada organizarlas y regularlas”. El incremento masivo de los pisos de alquiler turístico “ha sido el responsable de la pérdida de identidad insoportable” de la capital gallega, que siempre ha contado con un gran componente universitario. “En la anterior legislatura se lanzó un plan especial para prohibir este uso en la zona histórica, para evitar su vaciado”, señaló Rosón, al tiempo que apuntó que “esa modificación se aprobó en 2018 pero a principios de 2021 una sentencia anuló el artículo 143 bis, que limitaba la existencia de pisos turísticos”.

Con esto, quiso recordar que “el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia dictó una sentencia de un caso relativo a Pontevedra en el que dice rotundamente que las viviendas de uso turístico, aparte de estar inscritas, necesitan una habilitación municipal, porque es una actividad económica, un uso terciario”.

Así las cosas, quiso recordar que “el plan especial de la ciudad histórica ya claramente regula el uso turístico, que se plantea en edificios exclusivos”. “Era muy necesaria esa regulación y en eso estamos”, sentenció. El Concello de Santiago recibió el viernes una sentencia en la misma línea que la de Pontevedra y que implicará que más de 900 viviendas que actualmente están en régimen turístico dejarán de estar habilitadas para tal fin. Por eso, el Concello no se hará esperar; y la semana que comienza se pondrá en contacto con Turismo de Galicia para hacerle llegar el listado de las más de novecientas viviendas turísticas que no cuentan con la habilitación municipal, con el fin de que las elimine de su registro.

“Cuando llegamos en 2019 percibimos el gran problema que suponía la proliferación de viviendas de uso turístico. Ya no solo en el casco histórico, sino que se han extendido a otros barrios de la ciudad, desde el Ensanche hasta Vite, Conxo o Fontiñas. Santiago está perdiendo su esencia y no podemos permitir que los universitarios tengan que irse a vivir a ayuntamientos de la comarca porque aquí no encuentran vivienda, o porque la oferta es malísima”, subrayó Mercedes Rosón ayer.

La sentencia del TSXG, a la que tuvo acceso este diario, establece que “no se exime al propietario o persona o empresa que comercialice la vivienda de la obligación de obtener las autorizaciones, permisos, licencias y/o informes que establezcan las distintas normativas sectoriales y municipales que le son de aplicación. Son por tanto dos ámbitos diferentes el autonómico, en relación al turismo, y el local en normativa urbanística en, cuanto autorización si es que resulte necesaria”.

Por otro lado, el tribunal sostiene que “el Plan General de Ordenación considera cualquier alojamiento temporal como uso hotelero y que la actividad no resulta legalizable puesto que el alojamiento turístico es un uso no permitido en el ámbito del PE-1 donde se encuentra el inmueble en las condiciones de modificación aprobadas por el Pleno de la Corporación publicado en el DOG y en el BOP en fecha 22 de noviembre de 2018”.

Mercedes Rosón sostiene que el fallo deja muy claras tres cuestiones: primero, que “no llega con estar en el registro de la Xunta para poder desarrollar esta actividad”; segundo, que “es una actividad terciaria, puramente comercial”; y tercero, que se está vulnerando el plan especial aprobado en 1997 y que ya entonces establecía que cualquier hotel, pensión o albergue debe estar ubicado en un edificio de un solo uso.