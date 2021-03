Raxoi tendrá que indemnizar con 700 € a la propietaria de un vehículo golpeado por un contenedor de basura

SENTENCIA. El Juzgado de lo Contencioso administrativo n º 1 de Santiago estima parcialmente el recurso interpuesto por una mujer después de que el desplazamiento de un contenedor de basura causase daños en su vehículo. “A sentenza é desfavorable aos intereses municipais, dado que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo interposto, e recoñece o dereito da actora a ser indemnizada na cantidade de 725,80 euros, máis a cantidade que se acredite en execución de sentenza polo prezo de alquiler dun vehículo das mesmas características durante seis días; xunto cos intereses legais correspondentes dende a data da reclamación en vía administrativa”, comunicó ayer el Concello a través del resumen de la junta de gobierno local. No obstante, “a sentenza desestima indemnizar á parte actora polos gastos orixinados pola subcontratación do servizo de reparto, por non existir causa nin lesión que imposibilitara a súa prestación polo propio demandante”. Contra dicha sentencia no cabe interponer ningún recurso.

Por otra parte, tal y como recoge el parte de incidencias del fin de semana, en la praza do Campo de San Clemente, agentes locales ordenaron la retirada de la zona ORA “un vehículo por ser multirreincidente”. Asimismo, el Concello anunció que “o mércores 17 e o xoves 18 de marzo a avenida de Fernando de Casas Novoa vai quedar cortada ao tráfico, no tramo comprendido entre a rotonda situada xunto ao edificio municipal do Cersia e a rotonda situada a carón do Hotel Puerta del Camino, por mor das obras de fresado e novo aglomerado deste viario”.

A lo largo de estos dos días, para acceder al estadio Verónica Boquete “haberá que empregar a rúa de Miguel Ferro Caaveiro ou acceder dende a rotonda inferior da SC-20 e seguir polo último tramo da avenida de Fernando Casas Novoa, que estará aberto á circulación”, indicaron desde Raxoi. ecg