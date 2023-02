Reabre el local Cacao tras subsanar todos los defectos

URBANISMO. Cacao reabrió ayer sus puertas después de semanas precintado por una orden del departamento de Urbanismo. El establecimiento señaló que ayer recuperó su actividad “con todas las garantías, una vez recibida la notificación y aprobación del Concello”. Desde Cacao señalan que “volvemos con más ganas que nunca para que nuestros clientes puedan disfrutar como se merecen a nuestro lado”. Mercedes Rosón, edila de Urbanismo, señaló que “notificouse de xeito presencial á empresa que xestiona o restaurante Cacao a decisión por parte da concellaría de Urbanismo de adoptar, como medida cautelar, o segundo peche do local” al referir que “o Servizo de Disciplina Urbanística comprobou que non se estaban a cumprir os requirimentos que en materia de seguridade pública se lle esixiran por dito servizo”.“Aínda coa reducción de aforos que solicitou a empresa, estas medidas non se cumprían”, afirmó la concejala. Estos problemas ya están subsanados. ecg