Reabre la hostelería con el tirón de las fiestas para salir del bache

Uno de los trabajadores del bar Tokio se afanaba ayer por la tarde en limpiar el local y colocar algo de decoración navideña. Fuera, los pocos que pasaban por Porta Faxeira observaban ya las mesas y sillas de las terrazas preparadas para recibir hoy a los clientes si la lluvia y el viento lo permiten.

Estas semanas son muchos los que han cerrado totalmente sus puertas, como El Pasaje, en plena rúa do Franco, que sin turistas decidió bajar la persiana. Otros sobrevivieron a base de las entregas a domicilio y de los cafés para llevar. En calles como la rúa dos Concheiros, antes de las obras, era habitual ver a los vecinos haciendo cola para coger un café en el Tabacos o en el 100 Metros. Misma situación del Bar Suso, en la rúa do Vilar.

No solo los locales ansiaban el día de hoy. Los vecinos de Compostela, donde además se levanta el cierre perimetral, también estaban deseando poder acudir a los establecimientos de hostelería. Lo podrán hacer en grupos de hasta seis personas no convivientes; siempre teniendo en cuenta la petición del gobierno autonómico de mantener la mascarilla puesta excepto en el momento del consumo de la bebida o comida. En este sentido, los hosteleros piden también a sus clientes su colaboración.

La situación de los hosteleros no es la panacea pese a la reapertura pero sí supone un alivio tras más de un mes de cierre para muchos de ellos. “O proceso de desescalada presentado polo presidente da Xunta é para Hostalaría Compostela insuficiente xa que non inclúe un plan de axudas estable para todos aqueles negocios que non poidan reabrir”, afirman desde la asociación Hostelería Compostela. Asimismo, consideran que se ha puesto el foco sobre ellos sin que los datos sanitarios reflejasen altas cifras de contagio en los bares.

A esto añaden algo que ya advertían ayer desde locales como el bar Caraveliño: las normas de aforo hacen complicado poder superar el bache: “A nosa Asociación considera que os límites de aforo marcados non son viables para unha gran parte da hostalaría, como aqueles que contan con locais pequenos ou que non teñen terrazas, e que non poden usar as barras. Segue sendo unha proposta improvisada”, sostienen.

Y hay que sumar que ayer pactaron un paquete de ayudas con el Concello que consideran bastante aceptable, pero insuficiente. Aportará un máximo de 3.000 euros para un local de ocio nocturno, que sigue cerrado, y de 2.500 para el resto