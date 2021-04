Reabren a Casa das Mulleres Xohana Torres

Santiago. A concelleira de Igualdade, Mercedes Rosón, deu conta onte da reapertura da Casa das Mulleres Xohana Torres (CMXT) e do servizo co que contará para a súa coordinación e funcionamento. Estivo acompañada por Eva Garabal, que se encargará da coordinación das actividades e accións. Este espazo foi inaugurado no ano 2017 co obxectivo de ser un espazo compartido e un lugar de debate e reflexión para poder confluír nas políticas, programas e proxectos que teñan como finalidade avanzar cara á consecución da igualdade real e efectiva de homes e mulleres en todos os ámbitos da vida. A partir de agora esta casa terá máis dinamismo. ecg