Reacciones con crítica y humor al gasto en bancos ‘inteligentes’

Los compostelanos se han tomado con buen humor, en muchos casos, el comienzo de la instalación de los nuevos bancos inteligentes, adelantada ayer por este periódico. También ha habido críticas, sobre todo porque nadie tiene muy claro para qué van a servir exactamente y cómo se justifica el gasto.

Raxoi desmintió ayer que el nuevo mobiliario vaya a recoger imágenes. Y lo hizo de una forma un tanto curiosa: publicando una imagen en la página web oficial del Ayuntamiento en la que se ve el banco ya ubicado en el entorno de San Pedro de Mezonzo en el que resulta prácticamente imposible observar algún elemento especial, al estar tomada desde arriba. Un banco más, si no se amplía mucho la foto. El problema es que este periódico fotografió este mismo banco, como puede verse en la imagen inferior, y sí tiene un cajetín con dos lentes, que se supone que son los famosos sensores recogetodo.

Asegura el Ayuntamiento que los ya famosos bancos “simplemente (recogen) metadatos que alimentarán unha base de datos co fin de proporcionar información valiosa, xa sexa porque se atopan en zonas con grandes aglomeracións ou por ser zonas de paso importantes dentro da cidade, a cal será o punto de partida para a realización de simulacións do fluxo peonil de Santiago”. Puede que alguien entienda lo que significa eso, pero no parece que el banco en cuestión vaya a recoger en ese punto aglomeraciones brutales de personas.