Rechazo del Profeta y amor

EN NUESTRA SOCIEDAD se habla a menudo de amor, un vocablo que se utiliza en contextos muy distintos. En la base de ese substantivo hay una preocupación por la sintonía con otra persona. Incluso en la búsqueda de la satisfacción personal -hacer el amor- hay siempre algo de cariño, sin el cual no podría ni mencionarse el amor... San Pablo exhorta a tener amor en el corazón, y puntualiza las condiciones para que ese amor sea verdadero.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, del libro de Jeremías, muestra la situación del profeta: elegido por Dios cuando estaba todavía en el vientre de su madre, y consagrado para ser profeta de las naciones, aunque ejercerá en su propia tierra, pocos kilómetros al Norte de Jerusalén. Este profeta tenía que afrontar la vida con firmeza, pues tanto los reyes y los príncipes de Judá como los sacerdotes y el pueblo, atentarán contra él, aunque no le podrán, pues el Señor le auxiliará.

El Evangelio presenta a Jesús en Nazaret, su tierra de adopción. Afirma en la sinagoga el cumplimiento de la profecía que acababa de leer. Sus paisanos, admirados, no soportan que se cumplieran las Escrituras en aquel muchacho, de la familia del carpintero del pueblo, y lo rechazan. Provocan así la expresión acuñada por Jesús: Nadie es profeta en su pueblo. El Maestro refiere bendiciones divinas a personas extranjeras de los tiempos de Elías y de Eliseo, quedando el pueblo de Israel en segundo plano. Esto provocó una reacción de ellos, que quisieron tirarle desde la cumbre del monte. Pero Jesús se abrió paso y seguía su camino.

San Pablo considera el amor como el carisma supremo del cristiano. El amor es paciente, benigno, no presume, no lleva cuentas del mal..., todo lo cree, todo lo espera y todo lo tolera. En el más allá, cuando no haya fe ni esperanza, podremos ver a Dios cara a cara, llenos de amor.