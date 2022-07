Reciben con críticas el II Plan de Contratación

Santiago. El viceportavoz del grupo municipal popular, Ramón Quiroga, tachó, a través de un comunicado, de “marketing publicitario” el anuncio del gobierno local sobre la aprobación del II Plan de Contratación, porque “non sabemos para que quere un segundo Plan se aínda non cumpriu co que presentou no ano 2020”. En este sentido, recordó que en el primero de los planes, anunciado a “bombo e platillo” y que superaba los 700 millones, solo el contrato del agua, el contrato transporte y el contrato del alumbrado sumaban 600 millones de euros. De estos contratos, remarcó, el del agua está vencido desde mayo de 2019; el del transporte público venció en el 2016, y del alumbrado se encuentra pendiente de licitación.

Por eso, Quiroga definió de “paripé publicitario” este nuevo anuncio a unos meses de finalizar el mandato, ya que, probablemente, ni licitando ahora llegaría a la adjudicación de contratos tan importantes y de servicios básicos para la ciudad. Asimismo, al portavoz le parecen aún más increíbles las declaraciones del gobierno local al afirmar que “deixaría encamiñada toda a materia contractual do Concello o resto do mandato” cuando restan unos meses para entrar en funciones de Gobierno y tratándose de contratos cuya adjudicación lleva mucho tiempo, lo que reafirma el carácter publicitario del anuncio.

Quiroga también dejó patente su estupor frente al hecho de que a estas alturas del mandato “aínda esteamos a falar de licitar o contrato da auga, un contrato que terá varias décadas de duración, polo que deixará hipotecados a varios equipos de Goberno; ou o do transporte que leva vencido desde o ano 2016”. El popular tiene claro que “o documento levado á Xunta de Goberno este luns non deixa de ser unha propaganda de cara ás vindeiras eleccións municipais, xa que resulta difícil de crer que o que non se fixo en máis de 3 anos se poida levar a cabo nos 10 meses que quedan de cara aos comicios municipais” y le requiere al gobierno “que se deixe de publicidade, atenda aos veciños e pague aos proveedores”. ECG