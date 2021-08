Recital conjunto de Luz Pichel y Elvira Ribeiro: ‘Cando as poetas dialogan’

Santiago. En esa búsqueda constante de referentes en diferentes campos, como en el de la literatura, Elvira Ribeiro quiso dedicar uno de sus libros de poesía para niños a una grande de las letras gallegas: Maruja Mallo. Con el nombre de Maruja Mallo, mulleres bravas da nosa historia, Ribeiro deja claro su seña de identidad a la hora de crear sus obras. Es solo uno de los libros en la lista de publicaciones de la poeta pontevedresa, que incluye varios libros de poesía para adultos (Andar ao leu, Arxilosa, Biografía da Multitude, carnia haikai, corpos transitivos e Welcome to Sing Sing) y también más publicaciones para jóvenes (como pAlAbrAs brAncAs y As redes de Inés). Elvira será una de las protagonistas de la dupla poética, junto a Luz Pichel, que propone esta semana el Festival C.

A néboa do amañecer énchese de trafego, de xente voandeira. O canto dun galo que vén de lonxe correspóndese co canto do corvo que foxe escorrentado polos golpes dos homes... Estas líneas pertenecen a la segunda protagonista del encuentro poético, Luz Pichel. Con obras tanto en castellano como en gallego, Pichel incluso quiso acercarse a la realidad de muchos de los niños y adultos de Galicia, publicando un libro en castrapo: Cativa en su lughar, una versión libre de otra de sus creaciones, Casa pechada. Pichel, nacida en Alén (Lalín), estableció su residencia en Madrid por motivos profesionales, pero siempre la combinó con largas temporadas de descanso en su aldea, una realidad que plasma en sus obras. Como muestra de su juego con el lenguaje y del ansia de reflejar todas las realidades de un idioma, en 2017 publicó CO CO CO U, escrito originariamente en la variante del gallego hablada por la autora, un gallego rural alejado del normativo. Ese libro fue traducido por Ángela Segovia al navero, una variedad dialectal del castellano rural de Las Navas del Marqués.

Cando as poetas dialogan tendrá lugar el miércoles, a las 20.00 h en la Zona C, en Cervantes. Este encuentro con protagonismo total para la poesía nos hará compartir los vínculos que unen a las dos protagonistas, las genealogías y complicidades a través de sus obras. La sesión ofrece la oportunidad de presenciar el ritmo, el silencio, la cadencia y la oralidad de ambas autoras. ECG