Reclamación por los posibles incumplimientos de Urbaser

Atendiendo a las protestas de las últimas semanas de los trabajadores de Urbaser, los tres grupos de la oposición del Concello de Santiago mantuvieron ayer un encuentro con el comité de empresa para atender las reclamaciones del servicio de limpieza y recogida de residuos. De este modo, aprecian un descontrol en el nuevo contrato de esta concesión, adjudicado el pasado mes de febrero por lo que solicitan a Raxoi una mayor vigilancia.

En el encuentro se analizaron los protocolos y la metodología de los trabajos, la reposición y mantenimiento de los medios materiales y la dotación de medios humanos.

En este sentido, los empleados aprecian un incumplimiento en los acuerdos de la concesionaria para la renovación del personal eventual, incluido el despido de dos personas “como represalia durante as negociacións do convenio colectivo”. Así, se quejan de que se han dejado de cubrir las bajas con trabajadores que llevaban hasta cuatro años vinculados a la entidad, contraviniendo los pliegos.

Estos problemas, señala Sánchez Brunete, portavoz del PP de Santiago, están afectando a un “servizo básico e universal, que afecta ao conxunto da veciñanza e que causa un enorme impacto para a imaxe da cidade e a calidade de vida das persoas”, incidiendo además en el coste total de 91,3 millones de euros, para un período de diez años.

Asimismo, Compostela Aberta también quiso destacar en las faltas continuas de la nueva empresa responsable, puesto que aprecian que “está repercutindo nunha mala prestación do servizo, porque non se cobren as baixas, non hai brigadas abondo para efectuar a limpeza dos barrios, e nin sequera hai reforzo polo traballo extra que supón a celebración do Ano Santo”, señaló el concejal Xan Duro.

En esta misma línea, el BNG puso el foco que la firma instaló colectores de vidrio para la recogida de materia orgánica, al no disponer de los específicos, por lo que “pode levar a unha dilapidación de recursos públicos porque algúns dos novos colectores que instalaron non se adaptan aos camións vellos, cando os novos vehículos que figuraban no prego do contrato levan atraso na súa adquisición, e iso significa a súa rápida deterioración que pode repercutir en que haxa que volver adquirir novos contedores”, aprecia Sanmartín.

Por lo tanto, en sus alegatos, los tres grupos municipales coinciden en la importancia de escuchar al personal de Urbaser para atender todas sus demandas. Para ello, Sánchez Brunete propuso realizar un recorrido nocturno con una representación de los trabajadores para conocer el funcionamiento del servicio.