Reclaman a apertura de espazos de estudo para os fins de semana

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, reclama que o goberno local abra espazos para o estudo, coas medidas de prevención da COVID necesarias, tendo en conta que Santiago é unha cidade universitaria e administrativa que ten unha “grave carencia destes servizos”. O BNG recibiu queixas da falta de espazos municipais destinados ao estudo, bibliotecas e centros socioculturais, “que pechan durante as fins de semana sen ofrecer alternativa”. “Cómpre ter en conta que neste período son milleiros as persoas que están a preparar os seus exames tanto para bacharelato, USC, UNED ou oposicións, e que, xa durante a semana, teñen dificultade para atoparen sitio nas bibliotecas públicas por mor da redución de aforo derivada das medidas de prevención da covid-19”, explicou. “Cando pechan a maioría delas nas fins de semana os problemas agudízanse”, sinalou. Por poñer un exemplo, á hora de apertura da biblioteca do Gaiás os sábados e domingos, ás 09.00 da mañá, xa non quedan prazas libres porque as persoas estudantes están a agardar desde horas antes á entrada para poder coller sitio. Deste xeito, o BNG formula unha pregunta para saber se Raxoi ten previsto abrir espazos para o estudo, tendo en conta que Santiago é unha cidade universitaria. s. cuiña