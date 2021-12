Reclaman a dotación dun pediatra a tempo completo no centro de Galeras

Santiago. O grupo municipal do BNG trasladará unha iniciativa ao pleno de decembro contra o inminente recorte de profesionais da sanidade e, en concreto, de pediatras no centro de saúde das Galeras, que xa está a ocasionar unha dificultade para conceder as citas médicas.

“Ante a preocupación que nos trasladou a veciñanza, esiximos que a Xunta dote de pediatra a tempo completo o centro das Galeras, que atende a poboación do barrio e da cidade histórica”, sinalou.

Isto vén motivado pola decisión do Sergas de compartir a praza de pediatra do centro de saúde das Galeras co de Bembibre, situado no Val do Dubra, o que vai empeorar a calidade deste servizo público nunha etapa vital de importancia para a prevención, diagnóstico e atención de doenzas infantís.

Así, o BNG reclama que o Sergas manteña a ratio de atención de pediatras con criterios para que haxa unha boa calidade deste servizo básico seguindo as características demográficas e epidemiolóxicas, ademais de facilitar os horarios para as familias que deben levar as crianzas a este centro sanitario.

Goretti Sanmartín propuxo tamén a convocatoria urxente do Consello municipal de Saúde co fin de demandarlle á Xunta, mediante unha posición común, o mantemento da xornada completa de Pediatría no centro de saúde de Galeras, ademais de analizar e buscar solucións a outros temas que afectan á área sanitaria de Compostela. ecg