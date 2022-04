Reclaman a mellora dos servizos do parking e da dársena de Xoán XXIII

Santiago. O Grupo Municipal Popular, a través da vicevoceira, María Castelao, presentará, no vindeiro Pleno ordinario, unha proposición na que se insta ao Goberno local a que promova unha planificación para acometer de forma progresiva unha mellora e adaptación das instalacións da dársena de autobuses e do aparcadoiro público de Xoán XXIII. Para os Populares, as melloras terían que centrarse, cando menos, na renovación dos firmes; a mellora da eficiencia enerxética na iluminación xeral das instalacións; o acondicionamento e mellora estética do acceso peonil desde a dársena de autobuses ata as proximidades da avenida e a igrexa de San Francisco; a licitación da concesión do local destinado a cafetería, coa apertura e mellora dos baños públicos inmediatos; e a incorporación dunha sinalización intelixente que facilite a información e guiado das prazas dispoñibles para ofrecer un servizo máis cómodo, sostible e eficiente.

Castelao lembra que “pasaron máis de tres anos desde que o Grupo Popular propuxera unha iniciativa para a mellora das instalacións e dos servizos do aparcamento público e da dársena de autobuses da Avenida Xoán XXIII, que contou co respaldo de todos os grupos, agás o que daquela gobernaba, que se abstivo aínda recoñecendo moitas das deficiencias que se sinalaban neste ámbito xestionado pola empresa pública Tussa”.

Engaden que “as instalacións están próximas a cumprir os 30 anos, sen que se teñan producido apenas ningunha acción de modernización apreciable, se exceptuamos as melloras nos mecanismo de control e cobro, a instalación dun servizo para arrincar as batería, proposto no seu día por este Grupo, e os mínimos traballos puntuais de obrigado mantemento”.

Nada feito. “Se xa hai tres anos era necesario acometer unha actuación en profundidade neste punto tan visible e funcional para os residentes máis próximos e para as persoas que visitan a nosa cidade e que nunha gran maioría acceden por este lugar, na actualidade a situación resulta aínda máis perentoria”, remarcou a vicevoceira popular.

Cómpre ter en conta que estas instalacións contan cunha dársena con 16 prazas que poderían ser empregadas por 14.000 autobuses/ano capaces de transportar a unhas 700.000 persoas/ano1. No aparcamento público para vehículos contabilízanse arredor de 500 prazas suficientes para xerar un movemento de vehículos en rotación que se situaría por riba dos 130.000/ano. Son, polo tanto, unhas instalacións cun elevado nivel de potenciais usuarios o que se traduce nuns ingresos que en condicións normais poderíanse situar próximos aos 600.000 euros anuais.

A vicevoceira popular insiste en que, a pesar desta importancia, as instalacións presentan moitas deficiencias que se deberían abordar para ilas adaptando ás necesidades e aos estándares que acostuman ter este tipo de servizos.

“Consideramos que unha atención especial se debería dirixir a abordar a reapertura do local comercial destinado a cafetería e pechado desde hai varios anos; unha concesión que levaba aparellada o coidado dos baños públicos situados ao seu carón, tamén pechados desde hai meses”, indicou Castelao. ECG