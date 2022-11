Reclaman actividades extraescolares e de conciliación como plan anticrise

Santiago. O BNG trasladará ao Pleno unha proposición para desenvolver un programa integral de actividades municipais extraescolares e de conciliación consensuado coa Federación de asociacións de nais e pais de Compostela (FANPA) como medida para facerlle fronte á crise derivada da alza de prezos que repercute, de xeito especial, nas economías domésticas. As familias compostelás levan anos a reclamar que sexa o Concello quen organice e xestione as actividades extraescolares, non só para favorecer a conciliación familiar nas tardes dos días lectivos, senón por ser tamén unha oportunidade para achegar as crianzas a través do ocio a contidos musicais, culturais e deportivos que contribúan á súa formación integral dun xeito lúdico.

Este plan contará cunha programación de calidade, que ofrece actividades valiosas socioeducativamente, que desenvolvan a creatividade, a actividade física, que os acheguen á nosa cultura e á nosa música, e sirvan tamén para desenvolver actitudes e comportamentos igualitarios, inclusivos e respectuosos co medio. ecg