Reclaman ao Concello melloras na accesibilidade á zona de Santas Mariñas, a través do barrio de Sar

mobilidade. O Grupo Municipal Popular presentará no vindeiro pleno deste mes unha moción para que o Goberno local contemple como unha prioridade para futuras actuacións a mellora do pavimento da rúa Afonso X O Sabio, a adecuación dos camiños de acceso ás Brañas de Sar e o adecentamento da fachada do local de propiedade municipal situado na rúa de Santas Mariñas. A vicevoceira Popular, María Castelao, lembra que, a finais do pasado mes de novembro, o Consorcio da Cidade de Santiago remataba as obras de rehabilitación e mellora do recinto e a capela de Santas Mariñas e o resultado, a pesar dalgúns restos da obra que aínda se poden ver na zona, mellorou de forma notable esta área.

Castelao Torres destaca que nos arredores deste ámbito histórico aínda existen situacións que a veciñanza segue a reclamar que, de ser arranxadas, contribuirían non só ao realce da actuación feita, senón a darlle resposta a problemas de accesibilidade, de servizo e mesmo de estética que se teñen posto de manifesto por parte dos afectados en máis dunha ocasión. As demandas da veciñanza da zona céntranse, a curto prazo, en tres cuestións que consideran

prioritarias e asumibles nestes momentos, sen esquecer outras actuacións de maior entidade, como a complexa ampliación do funil da rúa de Picaños que leva anos agardando a súa quenda. María Castelao indica tamén que unha segunda demanda estaría relacionada coa accesibilidade, coa mellora dos camiños que desde esta parte da cidade conectan coa senda principal das Brañas de Sar, entre a Colexiata e A Pontepedriña. Por último, a vicevoceira Popular, aínda deixando constancia de que existen outras necesidades que requirían maior tempo e recursos, tamén aprema ao goberno local a que adecúe o local municipal situado no número 7 da rúa de Santas Mariñas, que leva anos “nunha situación lamentable”. ecg