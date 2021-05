Reclaman as bonificacións da factura do lixo no rural

Santiago. O BNG proponlle ao alcalde que realice as xestións necesarias para devolver os cartos cobrados de máis ás persoas que contan con bonificacións no recibo do lixo pola recollida en días alternos, ademais de aplicar esta redución a partir desa regularización. Este desconto non se aplica en recibos de recollida de residuos do rural compostelán, que van incluídos na factura que emite a concesionaria de augas, pese especificar o concepto de “recollida en días alternos”, e “a ter dereito a unha bonificación do 40 % segundo consta nas ordenanzas fiscais”, indican.

De feito, segundo documentación que dispón o BNG, un particular reclamou estes cobros indebidos que lle foron reembolsados, polo que conseguiu 416,99 euros polos últimos dous anos, e agora ten pendente a devolución por parte do Concello de Santiago das anteriores anualidades, toda vez que a empresa concesionaria xa realizou a liquidación co ente municipal. Por estes motivos, o BNG reivindica que esta bonificación sexa aplicada de xeito automático a todas as vivendas que teñan recollida de residuos en días laborábeis alternos, posto que dispoñen deste servizo a metade dos días. ecg