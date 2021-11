Reclaman máis información sobre os plans turísticos locais

Santiago. “A política turística en Santiago está a ser unha incógnita no mandato de Sánchez Bugallo” sinala o grupo municipal popular, e por iso, a concelleira María Antón, preguntará no vindeiro pleno por que unha mesma empresa é a adxudicataria de 3 contratos menores e que papel xoga Incolsa na formulación da necesidade do contrato, nas especificacións técnicas e na valoración económica. Ademais, María Antón pedirá información se foron solicitadas máis ofertas e cantas se presentaron para cada un. Sinala que non se levaron a cabo accións, nin reunións cos axentes públicos e privados para debatelo “é dicir, nin unha palabra sobre como se vai desenvolver un plan que está residenciado no Concello, sen que no organigrama municipal haxa un departamento de Turismo que se ocupe do mesmo xa que Incolsa, é allea ao Plan desde o seu inicio. ecg