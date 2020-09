Reclaman más medidas contra la covid en Raxoi

Pleno. Una proposición que presentará hoy en el pleno el grupo popular solicitará del gobierno local que se emitan los correspondientes informes y comparezcan los concejales “a fin de explicar os axustes ou adaptacións á nova situación -derivada da crise da Covid- que se teñan feito ata o de agora na actividade municipal, así como a fin de que se expliquen as liñas de actuación, adaptadas á referida crise, que se prevén para o 2021 coas súas repercusións económicas”. Según el portavoz, Alejandro Sánchez-Brunete,“non se pode convocar o debate sobre o estado do Concello nin se pode abrir o debate orzamentario sen unha radiografía xeral da afectación da crise da Covid á actividade, aos obxectivos, ás prioridades, á eficacia ou á eficiencia da actividade municipal, xa sexa no ámbito da súa actividade prestacional, de fomento ou de ordenación”. Considera indispensable obtener esta información para poder seguir colaborando con el gobierno local. ecg