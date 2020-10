Reclaman medidas en vez de radar para reducir la velocidad en Conxo

Santiago. Después de las duras críticas del PP al radar situado junto al paso inferior de Conxo, ayer el concejal de CA Xan Duro reclamó del Ayuntamiento cambios en la zona y medidas para conseguir reducir la velocidad que vayan más allá de imponer sanciones.

“A mellor proba de que a concellería de Mobilidade e Seguridade Cidadá non tén afán recadatorio con ese controvertido radar, sería que impulsase actuacións paralelas que garantan a seguridade viaria e que eviten as nultas”, afirmó, destacando que las 17.000 impuestas “demostran que a localización do dispositivo ou a súa señalización non son as axeitadas”, por lo que consideró que había varios elementos discutibles en la decisión municipal de colocarlo en ese lugar.

Entre ellas citó la colocación del mismo en pleno cambio de rasante a la salida del paso inferior. También afirmó que “non está xustificado que o radar controle tanto os carrís de entrada como de saída do túnel, cando o punto conflitivo é a incorporación á avenida de Antón Fraguas desde a rotonda de Conxo, en dirección O Milladoiro”.

excesos. Un lugar en el que el carril de salida es muy corto, lo que obliga en muchas ocasiones a que los vehículos tengan que parar y luego incorporarse a baja velocidad en un punto en el que los excesos, como reveló el aparato, son frecuentes.

De esta forma, instó al gobierno local a que se ponga en contacto con el Ministerio titular del vial, para que ponga en marcha medidas “que contribuirían a reducir a velocidade neste punto, á vista de que a presenza do radar de momento non está a servir como elemento disuasorio”.

bandas rugosas. Entre ellas citó la instalación de bandas rugosas, o pinturas en el suelo con la limitación, como se hizo en algunas vías urbanas durante el pasado mandato municipal, lo que facilitaría una reducción de velocidad sin frenazos.

Además de pedir más señales avisando del radar, Xan Duro también reclamó al grupo socialista “que reflexione”, y también “que escoite ás ducias de veciños” que reclaman que se busque otra ubicación más adecuada para el radar. ecg