Reclaman medidas para repoblar el casco histórico

La situación del casco histórico y su futuro fue el objeto de una jornada de trabajo que el presidente de los populares compostelanos y diputado autonómico, Borja Verea, mantuvo con Marcos Pombo, José Romero, José Antonio Liñarez y Mariví García, todos ellos miembros de la dirección de la Asociación de Veciños Casco Histórico.

En el transcurso de la reunión, el diputado compostelano les trasladó su preocupación por la “situación crítica do casco histórico”, y aludió a problemas importantes, como la pérdida de vecinos que experimenta la zona, así como la desaparición de manera acelerada del comercio de proximidad “sen que desde o concello se estean tomando ningún tipo de medidas”.

Un problema que se aprecia, añadió, en que en la actualidad “a paisaxe habitual nas rúas son locais e escaparates baleiros ou negocios pechados, así como vivendas sen veciños”, una situación que definió como “un momento clave fronte ao que o concello xa demostrou que nin quere nin sabe reaccionar”.

Por su parte, el presidente de la asociación vecinal, Marcos Pombo, denunció la actuación del gobierno local, afirmando que “o concello actúa de costas aos veciños, somos os últimos nas súas prioridades”. Una afirmación que aclaró señalando que estaba basada en que “nin a normativa, nin a administración municipal, nin as políticas do Concello están pensando nos veciños”. De esta forma, concluyó afirmando que “o que non pode ser é que vivir na zona monumental sexa unha carreira de obstáculos”.

Sobre estas cuestiones, Verea destacó que “o repoboamento da cidade histórica, a volta dos veciños, ten que ser unha prioridade para o Concello de Santiago”, destacando que se trata de un objetivo “ao que ten que dedicar recursos económicos, solucións áxiles pero sobre todo vontade política”, ya que señaló que esta aposta decidida por recuperar residentes beneficiaría al conjunto de la ciudad histórica, ya que “no momento que volvan os veciños, volverá o comercio de proximidade e polo tanto a zona monumental recuperará a súa autenticidade e isto tamén repercutirá no turismo”, manifestó.

Sobre la gravedad de este problema de pérdida de habitantes en este espacio tan emblemático de la ciudad, desde la asociación vecinal alertaron de que “cada vez somos menos veciños, xa que reformar unha vivenda é máis difícil, máis caro e máis lento que facelo en calquera outro punto da cidade”.

Por otra parte, también denunciaron otras importantes carencias y problemas que dificultan la vida diaria de los residentes en la zona: “Botamos en falta servizos, aparcamentos, temos problemas de ruídos polas noites, problemas de mobilidade, incomodidades ao final non compensadas”. Son algunos de las dificultades con las que tienen que convivir a diario, de forma que concluyó señalando que “por cada tenda ou local que pecha abre outro pensando só no turista, así vai ser imposible manter aos veciños”.

Borja Verea finalizó insistiendo en el hecho de que si “queremos salvar o casco histórico hai que actuar xa”, al tiempo que destacaba la necesidad de tener toda la voluntad política con la “posta en marcha de medidas contundentes como programas de rehabilitación e aluguer para familias novas; instalacións públicas, como unha residencia ou centro de día para maiores, habilitar zonas infantís ou crear espazos para emprendedores”. Además de “adecuar a normativa e actualizar o Plan Especial xa que o Santiago do 2021 non é o mesmo que o de hai 30 anos e a prioridade hoxe, e a prioridade no futuro será recuperar a zona monumental para os veciños e as familias”.