Reclaman mellorar a sinalización no cruce de Castrón Douro

Santiago. O BNG reclama instalar a sinalización vertical e horizontal que corresponda no cruce entre Castrón Douro e Curros Enríquez co obxectivo de evitar o risco de colisión entre vehículos e de regular o tránsito nesta zona.

Os nacionalistas recibiron queixas sobre a dificultade de tránsito de vehículos e peóns en Castrón Douro, derivada da falta de regulación de forma anticipada mediante sinalización vertical e horizontal do tráfico. “A posibilidade de que se produza un accidente no cruce entre Castrón Douro e Curros Enríquez é moi elevada, dado que os vehículos baixan por unha costa que pode parecer a vía principal. Cando encontran o sinal de “Ceda o paso” é xa no propio cruce sen unha advertencia nin sinalización previa”, explicou Goretti Sanmartín, portavoz municipal do BNG.

Dentro das posíbeis solucións, neste emprazamento podería poñerse unha sinalización de STOP ou, como segunda alternativa, un anuncio previo de ceda o paso ben visíbel, segundo corresponda, para evitar a colisión de vehículos ante esa falta de advertencia na situación actual que se encontra.

Deste xeito, o BNG trasladará unha iniciativa ao Pleno de marzo para que o Goberno local adopte as medidas necesarias destinadas a evitar este risco potencial de accidente nesa zona. s.cuiña