Reclaman melloras na sinalización para os peóns en Xoán Carlos I

O grupo municipal popular presentará un rogo, no vindeiro pleno ordinario, para que o goberno municipal advirta e sinalice, con marcas transversais descontinuas no firme e cunha advertencia vertical “ou coa solución que se considere”, o tránsito de peóns pola beirarrúa situada na Avenida Xoán Carlos I, nos accesos á estación de servizo alí existente. Para os populares, a seguridade peonil nas proximidades desta gasolineira, situada nesta avenida, vese comprometida pola inexistencia de beirarrúa en dous puntos concretos, coincidentes coa entrada e saída de vehículos para a citada instalación, sinalan dende o PP de Santiago.

Engaden, ademais, que a zona presenta un elevado nivel de tránsito a pé ao supoñer un cómodo acceso para as persoas que desde o Ensanche, a través das rúas Rosalía de Castro e Rapa da Folla, se dirixen cara á Alameda, a través das escaleiras do Pilar.

Así, o grupo popular subliña que o feito de que a beirarrúa desapareza en dous tramos, duns 15 metros cada un, “afecta á seguridade dos peóns, posto que, ao non estar delimitada a zona de paso, os condutores non teñen ningún indicativo da súa existencia, podendo producirse situacións de perigo”.

Para evitar iso, consideran que habería que sinalar este tránsito peonil para lograr unha maior visibilidade para as persoas que acceden no seu vehículo e, sobre todo, para aquelas que se ven na obriga de atravesar esta zona onde a beirarrúa non ten continuidade.

Dende o PP local din que esta circunstancia xa foi posta de manifesto no mandato anterior por este mesmo grupo municipal sen que se tivera feito efectiva a delimitación deste paso “e sen que, por fortuna, tivera acaecido ningún percance por este motivo”.

Por outra banda, a concelleira do PP María Antón, denunciaba “a inexistencia de política turística por parte do Goberno local”, por isto o grupo popular o vai a interpelar no vindeiro pleno.