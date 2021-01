Reclaman melloras no acceso á Senda Mitolóxica que puxo en marcha o Concello no monte do Viso

natureza A portavoz do BNG, Goretti Sanmartín, traslada ao Pleno unha proposta para mellorar a sinalización, humanización e seguranza viaria no acceso a pé á Senda Mitolóxica do Viso, ante as queixas recibidas da veciñanza. O Concello de Santiago puxo en marcha a senda mitolóxica do Viso, con dez seres lexendarios de Galiza, deseñados e reproducidos polo creador José Manuel Méndez, co obxectivo de pór en valor este espazo singular. Entre as diversas figuras alegóricas da mitoloxía galaica están Breogán, a Meiga, a Coca, A Lamia, as Mouras, os Mouros, o Nubeiro, o Tardo, o Gatipedro e os Biosbardos. A montaxe desta intervención tivo un orzamento de 18.113 euros. Este espazo, recuperado para a veciñanza e as persoas visitantes, sitúase ao leste, a carón da AP-9 e fronte á Cidade da Cultura. Acondicionáronse 4.700 metros de sendas, plantáronse frondosas e doce mil metros de céspede, construíronse trescentos metros de muro e procedeuse ao rozado de dezaoito hectáreas de matogueira, así como ao apeo de trescentos cincuenta eucaliptos e á retiradade entullos .Logo da repercusión que tivo tanto nos medios de comunicación como nas redes sociais e entre a propia veciñanza,, o BNG recibiu queixas da falta de sinalización para o acceso así como da dificultade para ir a pé desde o centro. Aínda que hai diversos accesos á propia senda e ao monte Viso, a intervención parte como núcleo principal dun lugar aos que se accede pola CdC e que está ideado para iniciar en coche. Por iso hai falta de seguranza viaria a pé, o que entraña atravesar diversas estradas e rotondas que poden ter alta densidade de tráfico e que non contan con pasos elevados ou de peóns para chegar andando até o punto de partida do percorrido. Por elo, propoñen pensar nalgunha infraestrutura harmónica e respectuosa coa contorna que facilitase uns aseos públicos e tamén un espazo de parada. ecg