Reclaman melloras para a senda peonil de Sar

Peticións. A asociacion Espazo Veciñal Sar lembroulle onte ao Concello os compromisos do Pazo de Raxoi para as Brañas de Sar, como por exemplo a reposición dos bancos da Fonte dos Capitáns, roubados hai pouco ou a eliminación da especie invasora cortaderia selloana (herba da pampa) do esapazo das Brañas. Tamén piden a reposición da entrada empedrada dende a ponte de Sar, que dificulta a mobilidade (cadeiras de rodas e infantís) e a intervención sobre as pasarelas de madeira en todo o espazo para a incorporación de redes antideslizantes, xa que nos invernos as pasarelas estanse a converter en fontes de accidentes peonís ou en bicicleta. Por último, reclaman a

roza tanto dos acceso dende Santas Mariñas e rúa da Estrada como para o camiño dos muiños ao que se accede dende a ponte, que están abandonados e impracticables. Lembran que estes compromisos quedaron baixo a responsabilidade da área de Mila Castro. ecg