Reclaman melloras para o barrio de San Lourenzo

PP. O Grupo Municipal Popular, a través dunha iniciativa plenaria da súa vicevoceira María Castelao, solicítalle ao goberno local que se leven a cabo as accións necesarias en materia de mobilidade, de mellora ambiental, de seguridade e de convivencia que a veciñanza está a demandar, co fin de mellorar as condicións de vida e garantir un impulso e unha maior integración dos barrios de San Lourenzo e do Carme de Abaixo no entramado urbano da cidade. Cando están a piques de cumprirse catro anos da aprobación dun acordo municipal, por proposta do Grupo Popular, para que neste ámbito se levaran a cabo ditas accións, “a veciñanza segue agardando para ver solucionadas varias melloras importantes no seu barrio”, indicaron dende o PP. “Unhas melloras que foran reiteradas e ampliadas naquela época polo propio grupo que agora forma o goberno local, obtendo a unanimidade da Corporación. Daquela, insistíase na necesidade de mellorar a mobilidade, ampliar as zonas de aparcamento, acondicionar a ribeira do Sarela coa demanda da axilización do colector xeral á Administración central, entre outras medidas”, enganden. Castelao explica que a realidade é que o paso de tempo case non mudou a longa listaxe de reivindicacións e mesmo se incrementaron con algunhas outras necesidades. ECG